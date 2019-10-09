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İYİ Parti'den bütçe eleştirisi

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya Belediye Meclisi'nde alınan zam kararlarını ve performans bütçesinde yatırımların hangi alanlara yapılacağının belirtilmemesini eleştirdi

POLİTİKA 08.10.2019, 22:07 09.10.2019, 00:33
İYİ Parti'den bütçe eleştirisi
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Alper Kutay

İYİ Parti İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantı sonrası konuşan İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. Apaydın, bütçenin artıp yatırım bütçesinin azalmasında, pazaryeri ve düğün salonlarına yapılan zamlara kadar birçok konuya ilişkin eleştiri yaptı. Apaydın, "Son Alanya Belediye Meclisi’nde 2020 yılı bütçesi görüşüldü. 2019 yılı bütçesi 405 milyon TL iken, yatırıma 245 milyon TL ayrıldığını gördük. 2020 yılı bütçesi 485 milyon TL’ye çıktığı halde yatırıma 158 milyon TL ayrılmış. Biz buradan şunu anlıyoruz. Seçim yatırımı yapılmış, hizmet düşünülmemiş. 2020 yılından seçime uzun bir süre olduğu için hizmeti düşünmeden, bütçeyi kadük bırakmışlar. Başka bir eksiklik ise zaten Alanya Belediyesi’nin yapması gereken bir hizmet olan, zabıta gibi, park bahçeler ve temizlik işleri gibi birimler de yatırıma ayrılan 158 milyon TL’nin içerisinde ödenecek şekilde planlanmış" dedi.
‘BÜTÇE NEREDE KULLANILACAK?’
Diğer bir yanlışın da bütçenin nasıl ve nerede kullanılacağının belirtilmemesi olduğunu aktaran Apaydın, "158 milyon TL ayrılmış, fakat yatırımlarda ne zaman, nerede, ne şekilde bu bütçenin kullanılacağı hiçbir şekilde detaylandırılmamış. Pazaryerleri ve düğün salonları ile ilgili yıllardır yapılmayan, seçim vaadi ile ötelenen zamların bir çırpıda bu yıl yapıldığını görüyoruz. Düğün salonlarında köylerde, beldelerde, özellikle dar gelirli insanlar düğünlerini yapıyor. Fakat Alanya Belediyesi’nin yapmış olduğu zamlarla, lüks otellerde düğün yapmak gibi bir şey olduğunu görüyoruz. Pazaryerleri fiyatları da birçoğu ikiye katlanmış durumda. Bu pazarcı esnafına yapılan bir zulümdür, eziyettir. Pazarcı esnafı sahipsiz bırakılmış ve savunanı yoktur. Bunu hep beraber görüyoruz.
‘PAZARCILARA YAPILAN BİR ZULÜM’
Biz İyi Parti olarak performans raporunun içeriği belli olmadığı için, bütçenin nasıl kullanılacağı tam ve detaylı anlatılmadığı için hayır oyu kullandık. Pazaryerlerine yapılan zamlara, pazarcılara uygulanan fahiş fiyatlara da hayır dedik. Çünkü birdenbire, enflasyonun yüzde 9 olduğu söylenen bir ülkede yüzde 50 ila yüzde 100 arasında zam yapılması kabul edilebilir bir şey değil. Ayrıca düğün salonlarına yapılan zamlara da hayır dedik. İyi Parti grubu olarak bu üç konuda ret oyu vererek halkımıza hizmet edilmesi gerektiğini, popülist politikalar yapılarak hiçbir yere varılamayacağını anlatmaya çalıştık. Şehrimizin daha iyi günler görmesi ve daha iyi yönetilmesini temenni ediyoruz" dedi.
‘ENCÜMEN KARARLARI BİZE VERİLMİYOR’
Alanya Belediye Encümeni’nde alınan kararlarının kendilerine sunulması için bir talepte bulunduklarını söyleyen Apaydın, kararların Alanya Belediyesi’nce kendilerine verilmediğini ifade etti. Öte yandan Alanya gündeminin en çok tartışılan gündem maddeleri arasında yer alan Akçatı Mahallesi halkı ile Alanya Belediyesi’nin arasını açan su kaynağı ve Alanya Belediyesi tarafından yürütülen izinsiz çalışmaları değerlendiren Apaydın sert eleştirilerde bulundu. Şirketleşme sürecini değerlendiren Apaydın, ülke genelinde belediye şirketlerinin büyük bir çoğunluğunun zarar ettiğine dikkati çekti. Uğurlu Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı’nın Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli Merkez İşletme Şefi Haluk Çerkez tarafından tehdit edildiği iddialarını da değerlendiren Başkan Apaydın, “Mevzu bahis muhtarın Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e yakınlığı herkesçe bilinmektedir. Bu durum kafa karıştırıcıdır” dedi.

#İyi Parti İlçe Başkanı #yücel apaydın #alanya belediye meclisi
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