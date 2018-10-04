İyi Parti’den Antalya çıkarması

24 Haziran Genel Seçimleri’nden sonra partinin revizyon çalışmaları kapsamında il başkanlarının ve yönetiminin istifasını isteyen İyi Parti yöneticileri, revizyon çalışmalarının tamamlanması sonucunda Antalya İl Başkanı'nı geçtiğimiz günlerde atadı

İyi Parti’den Antalya çıkarması
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İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve İlçe Teşkilatı, görevine yeni atanan İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. İlçe teşkilatının kalabalık bir katılım gösterdiği ziyarette yerel seçim çalışmaları ile ilgili çalışma programı hakkında istişarelerde bulunuldu. İlçe Başkanı Yücel Apaydın, "İl Başkanı Ahmet Aydın'a görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Akdeniz geniş bir seçim bandı ve Antalya burada çok önem arz ediyor. Antalya-Alanya arası çalışmalarımızda koordineli bir şekilde çalışma sağlanacağından eminim. Yerel seçim çalışmalarımızın da ivme kazandığı bu süreçte, il başkanımızın da atanmasıyla birlikte daha da hızlanıp yükseleceğiz” dedi. Öte yandan Cuma Pazarı’nda bulunan İyi Parti İlçe Teşkilatı binasının önünde 5 Ekim Cuma günü (bugün) saat 11.00'de aşure ikram edeceklerini söyleyen Yücel Apaydın, “Gelin, bereketi yaylaşalım. Tüm vatandaşlarımızı ve partililerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

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