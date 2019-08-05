İyi Parti'de yeni dönem: Kongreye Apaydın da katıldı

Alper Kutay

İYİ Parti 4. Olağanüstü Kongresi hafta sonu yapıldı. İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya Belediye Meclis Üyesi Hacı Mevlüt Zavlak ve çok sayıda partili de kongre için Ankara'daydı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimiz, İyi Parti iktidarını hayal etmekle uğraşmayacak, görecek ve bilecek. Şüpheler yerini umuda ve inanmışlığa bırakacak. Demokrasi vizyonumuzu ortaya koyacağız. Hızlı karar alan, hızlı işleyen, ama aynı zamanda hesap veren yeni bir sistem kuracağız" dedi.

'HER GÜN İKTİDARA YÜRÜYORUZ'

Akşener, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada, milletin kendilerini beklediğini belirterek, her geçen gün, daha büyük gayretle iktidara yürüdüklerini, bu uğurda doğduklarını, bu uğurda yürümeye devam edeceklerini vurguladı. Akşener, "Artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki, ne yapacağız? Milletimiz, İyi Parti iktidarını hayal etmekle uğraşmayacak, görecek ve bilecek. Şüpheler yerini umuda ve inanmışlığa bırakacak. Demokrasi vizyonumuzu ortaya koyacağız. Hızlı karar alan, hızlı işleyen, ama aynı zamanda hesap veren, yeni bir sistem kuracağız" dedi.

'MİLLETİN DERDİNİ DİNLEYECEĞİZ'

Akşener, "Herkesin görüşünü alıp, herkesin derdini dinleyip milletimizin her bir ferdinin hakkını koruyacak, yeni bir anayasa hazırlayacağız. Bize yüzde 51 yetmez. Öyle bir anayasa hazırlayacağız ki toplumsal mutabakat neymiş görecekler" diye konuştu. İyi Parti 4. Olağanüstü Kurultayı'nda yapılan seçimde Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri belli oldu. Delegelerin verdikleri oylarla belirlenen ilk 50 kişilik asil, 25 kişilik yedek GİK listesi belirlendi. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Olağanüstü Kongre'nin tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.