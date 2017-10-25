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İyi Parti'yi kurdu, Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı

Meral Akşener'in yeni partisi "İyi Parti" resmen kuruldu. Kurucu Genel Başkan Akşener ilk konuşmasında, bazı partililerin ismini saydı ve "Benim illa cumhurbaşkanı olmamı istiyorlar." dedi

İyi Parti'yi kurdu, Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı

Meral Akşener'in yeni partisi "İyi Parti" resmen kuruldu. Kurucu Genel Başkan Akşener ilk konuşmasında, bazı partililerin ismini saydı ve "Benim illa cumhurbaşkanı olmamı istiyorlar." dedi

25 Ekim 2017 Çarşamba 11:50
İyi Parti'yi kurdu, Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktı
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YENİ partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığının ilgili birimine teslim eden  Meral Akşener, yaklaşık 20 dakika içeride kaldı. Akşener, daha sonra açıklama yapmadan binadan ayrıldı.
Akşener ardından kurucu genel başkanı olduğu "İyi Parti"nin kuruluş toplantısında konuştu. Akşener, bazı partililerin ismini saydı ve "Benim illa cumhurbaşkanı olmamı istiyorlar" dedi.

İşte açıklamasından öne çıkanlar:

"BENİM İLLA CUMHURBAŞKANI OLMAMI İSTİYORLAR"

Siyasal iklimin değişmesi dışında sağlıklı yol kalmamıştır. O çıkar yol biziz, o çıkar yol sizsiniz. O çıkar yol 80 milyon Türk milletidir. (Sloganlar üzerine) Başbakan değil Cumhurbaşkanı... Benim illa  Cumhurbaşkanı olmamı istiyorlar. Sonuç itibariyle şimdi yeni şeyler söyleme zamanıdır.

"MİLLETİMİZİN SORUNLARI AŞACAK GÜCÜ VAR"

Büyük sorunlarımız var ama bu sorunları aşacak gücümüz de var. Milletimizin siyasi bunalımları aşma gücü var. Milletimiz demokratik siyasetten sapmadan  Türkiye'nin önünü açmaya karar vermiştir. Milletimiz ileri bakmaya azimlidir. Milletimiz yeni bir iktidarla güçlü bir  Türkiye yoluna devam etme niyetini açıkça beyan etmektedir. Millet adın üstlendiğimiz bu görevi ilan etmek içn toplandık. Umutlarımız var, hayallerimiz var. Zengin bir  Türkiye istiyoruz, gücümüz var.

"ALLAH VATANA MİLLETE HAYIRLI ETSİN"

Adil bir  Türkiye istiyoruz, gücümüz var. Özgür bir toplum istiyoruz, gücümüz var. Mutlu bir  Türkiye istiyoruz, hakkımız var. Yeni bir siyasal hareketle, iyi bir siyasal hareketle  Türkiye kucaklaşmasını başlatıyoruz. Güzel bir  Türkiye istiyoruz, hakkımız var. Allah vatana millete insanlığa hayırlı etsin."

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TürkiyeMeral AkşenerPolitikaGüncel
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