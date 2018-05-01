İyi Parti sahada! Esnafları ziyaret ettiler

İYİ Parti Alanya Teşkilatı, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 24 Haziran’da yapılacak ve cumhurbaşkanı ile milletvekillerinin seçileceği seçime sayılı günler kala, İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatih Uyar’ın da aralarında bulunduğu partililer, Alanya esnafını ziyaret etti. Esnafların sorunlarını ve taleplerini dinleyen ekip, onlara “İYİ Parti iktidarında Türkiye iyi olacak” mesajını verdi. Öğleden sonra başladıkları ziyaretleri akşam saatlerine kadar sürdürecekleri öğrenilen partililer “Bizim tek gayemiz, ülkemiz. Tek amacımız, ülkemiz için iyi bir gelecek.” dediler.