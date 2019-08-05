İYİ Parti kurultayında "gizli liste" tartışması

4. Olağanüstü Kurultayı'nın ardından İYİ Parti'nin vitrininin merkez sağa kaydığı ileri sürüldü. Parti içinde Genel İdare Kurulu (GİK) dışında kalan ülkücüler arasında "gizli anahtar liste mi vardı?" tartışmasının yaşandığı iddia edildi. İYİ Parti'nin Cumartesi günü yapılan 4. Olağanüstü Kurultayı'nda yapılan seçimde partinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyelikleri belli oldu. Tüzük gereği 80 kişilik GİK üye sayısı 50'ye düşürülürken, delegeler kurultaya düşük katılım gösterdi. Partinin mevcutta bin 60 delegesinden 841'i kurultaya katılırken, bu delegelerin yalnızca 793'ü oy kullandı.

"MERKEZ SAĞ" VİTRİNİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; 50 kişilik GİK üyeliğine seçilen isimlerin büyük bir çoğunluğunun merkez sağ kökenli olması, ülkücü kökenli isimlerin çoğunluğunun liste dışı kalması, "parti rotasını merkez sağa doğru çevirdi" yorumlarını getirdi.

LİSTE DIŞI KALAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Parti Sözcüsü Cihan Paçacı da 398 oyla GİK'e girdi. MHP'nin olağanüstü kurultay sürecinde Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bayrak açan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in avukatlığını üstlenen Feridun Bahşi, aynı süreçte MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan'ın ekibinde yer alan Hasan Hüseyin Türkoğlu gibi isimlerin de liste dışı kalması dikkat çekti. Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur ve eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise GİK'in sürpriz isimleri arasında yer aldı. Eski MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan da GİK listesinde yer aldı. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın oy kullanan 793 delegeden yalnızca 399'unun oyunu alabildi.

GİZLİ LİSTE TARTIŞMASI

Ülkücü isimlerin birçoğunun yeni GİK listesinde delegeden yeterli oyu alamaması sonrasında parti içinde "gizli anahtar liste mi vardı?" tartışmaları da başladı. Çarşaf listeyle seçime gidilmesine karşın 50 kişilik GİK'in, genellikle 239 kişilik aday listesinde yer alan 110 ile 150. sıra arasındaki isimlerden oluştuğu gözlenirken, bu 239 kişilik aday listesinin 110 ile 150. sıra arasında yer alan isimlerin 'teşkilat tarafından oluşturulduğu' ileri sürüldü. Parti yöneticilerinden bir kısmının da bu durum karşısında "Genel Başkan Akşener'e ve teşkilatlara sahip çıkıldı" yorumunda bulunması dikkat çekti.