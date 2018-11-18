‘İyi Parti ile CHP el sıkıştı’ iddiası

31 MART'TA yapılacak yerel seçimler öncesi CHP ve İyi Parti arasında ittifak görüşmeleri sürüyor. Aday adaylığı başvuru sürelerinin dolmasına kısa süre kala kulislerde birçok ittifak iddiası dillenmeye başladı. CHP ve İyi Parti arasından Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi için ittifak yapılacağı iddia edilirken, söylentilere göre CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi için aday çıkaracak, buna karşılık Alanya’yı İyi Parti’ye bırakacak. CHP'nin Alanya Belediye Başkanlığı için İyi Parti’nin adayını destekleyeceği, o ismin de halen MHP’de aktif siyaset yapan Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez olacağı iddia ediliyor. CHP’nin Alanya’da bugüne kadar somut bir çalışma içinde olmaması da bu iddiayı doğrular nitelikte kabul ediliyor.