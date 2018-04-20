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İyi Parti İlçe Başkanı Apaydın’dan açıklama

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Partimizin seçime girmemesi söz konusu değil, planlarımız hazır” dedi

İyi Parti İlçe Başkanı Apaydın’dan açıklama

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Partimizin seçime girmemesi söz konusu değil, planlarımız hazır” dedi

20 Nisan 2018 Cuma 23:58
İyi Parti İlçe Başkanı Apaydın’dan açıklama
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından erken seçim tarihinin 24 Haziran 2018 Pazar günü olarak açıklanmasından sonra tüm gözler İyi Parti’ye çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Gülen, “İyi Parti’nin durumunu inceleyip karar vereceğiz” derken, Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Bu seçime biz de gireceğiz” dedi. Erken seçim tarihinin İyi Parti’yi engellemek ve önünü kesmek için bu kadar erkene alındığını öne süren Apaydın, “Korkunun ecele faydası yok. Ne yaparlarsa yapsınlar, İyi Parti’nin zaferini engelleyemeyecekler. Biz sahaya inip çalışmaya başladık” diye konuştu. Yüksek Seçim Kurulu'nun İyi Parti’nin seçimlere girmesi ile ilgili olumsuz karar vermesi halinde devreye sokacakları alternatif planların hazır olduğunu vurgulayan Apaydın, “Demokrat Parti çatısı altında seçime girmek gibi alternatifler değerlendirilir. Partimize gönül veren vatandaşlarımız rahat olsun. İyi Parti olmadan bu seçimler olmayacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İyi Parti İlçe BaşkanıYücel Apaydın
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