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İyi Parti Gazipaşa İlçe Başkanlığı'na Mehmet Yüksel atandı

Meral Akşener liderliğinde kurulan İyi Parti'de Gazipaşa İlçe Başkanlığı'na, MHP'nin eski başkanı Mehmet Yüksel atandı, sırada Alanya'nın olduğu öğrenildi

İyi Parti Gazipaşa İlçe Başkanlığı'na Mehmet Yüksel atandı

Meral Akşener liderliğinde kurulan İyi Parti'de Gazipaşa İlçe Başkanlığı'na, MHP'nin eski başkanı Mehmet Yüksel atandı, sırada Alanya'nın olduğu öğrenildi

12 Ocak 2018 Cuma 16:29
İyi Parti Gazipaşa İlçe Başkanlığı'na Mehmet Yüksel atandı
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Haber: Alper KUTAY

TÜM Türkiye'de il ve ilçe atamalarını gerçekleştiren İyi Parti, Antalya'da ilçe atamalarına başladı. İyi Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır tarafından gerçekleştirilen atama ile Gazipaşa'nın ilçe başkanı, MHP'den istifa eden eski ilçe başkanı Mehmet Yüksel oldu. Sağır tarafından görevi tevdi edilen Mehmet Yüksel, "İyi Parti Gazipaşa İlçe Başkanlığı görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Şahsımı ve yönetim kurulu üyelerimizi bu göreve layık gören Sayın Meral Akşener'e ve İl Başkanı Av. Sayın Nizamettin Sağır başta olmak üzere tüm emeği geçenlere saygılarımı sunarım" dedi. Akseki ve İbradı'nın da ilçe başkanlarının ataması gerçekleştirilirken, önümüzdeki günlerde Alanya ilçe başkanının da atamasının yapılacağı öğrenildi. Alanya için Hacı Mevlüt Zavlak, Yücel Apaydın ve Hilmi Er isimleri arasında tercih yapılacağı da gelen haberler arasında.

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Son Güncelleme: 12.01.2018 16:35
Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiAlanyaGazipaşaMehmet YükselGazipaşa İlçe BaşkanlığıMeral Akşener
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