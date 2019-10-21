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İYİ Parti “Erdoğan’a destek verecek misiniz“ sorusunu yanıtladı

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, "Barış Pınarı Harekatı'nı desteklememiz zorunluydu. Ancak bu, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar güçlerince alınan ve milli etiketi yapıştırılan her kararın peşine takılacağız anlamına gelmez" ifadesini kullandı.

POLİTİKA 21.10.2019, 08:15
İYİ Parti “Erdoğan’a destek verecek misiniz“ sorusunu yanıtladı
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İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, Erdoğan'a her konuda destek vermeyeceklerini açıkladı. Çıray, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik etti. Bu başarının diplomasi ile tamamlanması gerektiğini belirten Çıray, Barış Pınarı Harekatı'nı meşru kılanın, milli güvenliğin tehlikeye girmesi olduğunu kaydetti. Çıray, şu değerlendirmeleri yaptı: "Çünkü AKP iktidarının 2012'den bu yana uyguladığı yanlış dış politikaları ile alevlendirdiği Suriye iç savaş süreci sonunda gelinen noktada vatanımız, sınır güvenliğini çok aşan bir tehditle karşı karşıya kalmıştı. Bu tehdit ve tehlikenin bertaraf edilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devreye sokulması kaçınılmazdı. Dolayısıyla Barış Pınarı Harekatı'nı desteklememiz zorunluydu. Ancak bu, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar güçlerince alınan ve milli etiketi yapıştırılan her kararın peşine takılacağız anlamına gelmez."İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, Erdoğan'a her konuda destek vermeyeceklerini açıkladı. Çıray, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik etti. Bu başarının diplomasi ile tamamlanması gerektiğini belirten Çıray, Barış Pınarı Harekatı'nı meşru kılanın, milli güvenliğin tehlikeye girmesi olduğunu kaydetti. Çıray, şu değerlendirmeleri yaptı: "Çünkü AKP iktidarının 2012'den bu yana uyguladığı yanlış dış politikaları ile alevlendirdiği Suriye iç savaş süreci sonunda gelinen noktada vatanımız, sınır güvenliğini çok aşan bir tehditle karşı karşıya kalmıştı. Bu tehdit ve tehlikenin bertaraf edilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devreye sokulması kaçınılmazdı. Dolayısıyla Barış Pınarı Harekatı'nı desteklememiz zorunluydu. Ancak bu, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar güçlerince alınan ve milli etiketi yapıştırılan her kararın peşine takılacağız anlamına gelmez."

#İYİ Parti #Erdoğan #Barış Pınarı Harekatı
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