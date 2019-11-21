İYİ Parti'den Yücel'e mesaj: ‘Mağdur edebiyatını bırakın’

TÜM kentsel donanım, bakım onarım, kazaların tazminat talebi, temizlik sorumlulukları da Alanya Belediyesi'ne devredildi. İlan reklam bütçesi 2019 yılında Antalya Büyükşehir tarafından alınacak, 2020 itibari ile Alanya Belediyesi'ne geçecek. Buna göre Atatürk Bulvarı, Ahmet Tokuş Bulvarı, 25 Metrelik Yol, Konaklı ve Mahmutlar Mahallesi’ndeki yollar Alanya Belediyesi’ne devredilecek.

‘ARTIK BAHANE ÜRETİLMESİN’

Devir işlemini değerlendiren Alanya Belediye Meclis üyesi Hacı Mevlüt Zavlak, “Büyükşehir Yasası’na dayanılarak Alanya'nın elinden alınan ama Ak Partili Menderes Türel zamanında ihmal edilen ana caddeler nihayet Alanya'ya geri verildi. Antalya'dan Alanya'yı idare etmek gibi anlamsız bir çabadan kısmen de olsa dönülmüş oldu. Seçimde verdiği sözü tutarak caddelerini Alanya'ya iade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'e, bu karara destek veren İyi Parti'li ve CHP'li Büyükşehir Meclis Üyeleri'ne teşekkür ediyorum. Bu konudaki mağduriyet edebiyatı son bulduğuna göre artık görev Alanya Belediyesi'nde. Bahane üretmeden, mazeretlerin arkasına saklanmadan, önümüzdeki turizm sezonuna kadar bu caddelerin Alanya'ya yakışır hale getirilmesi gerekir” dedi.

‘MAĞDUR EDEBİYATI BİTSİN’

Alanya Belediye Meclisi’nin bir diğer üyesi Fikret Arık ise değerlendirmesinde, “Antalya Büyükşehir’in 2014’te alınan caddeler, Büyükşehir Meclisi’ndeki İyi Parti grubunun da desteği ile Alanya Belediyesi’ne geri verildi. Beş yıldır ‘Caddelerimizi aldılar’ üzerinden yapılan eleştiriler haklıyken, şimdi ‘Maliyeti yüksek caddeleri bize kilitlediler’ eleştirisinin hiç bir anlamı yok. Caddelerin geliri gideri üzerinden üretilen tartışmalar yersizdir. Doğru olan yapıldı. Bütüncül bir yönetim anlayışına zarar veren bu uygulamadan geri dönüldü.

Sözünü tutan Muhittin Böcek’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

