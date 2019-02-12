İyi Parti'den 'tanzim' eleştirisi: ‘Yeni kuyruklarımız hayırlı olsun’

İLÇE Başkanı Yücel Apaydın, ülkenin muhtelif bölgelerinde sebze meyve satışı yapmaya başlayan Tanzim Satış Araçları’nı eleştirerek, “Hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşın sırada bekleyeceği yepyeni kuyruklarımız oldu. ‘Ülkeyi uçuracağız, çağ atlatacağız’ diye iktidara gelenler, ülkeyi 40 yıl geriye götürdüler” dedi. Tanzim Satış Noktası adı verilen kamyonetlerin vergi ve kirasının olmadığını söyleyen Apaydın, “Bu noktalarda satış yapanların maliyeti çok düşük, belki de kâr bile ediyorlardır. Bunları insanlara yutturmaya kalkmasınlar” diye konuştu.

‘AKARYAKITIN FİYATINI DA İNDİRİN’

Üretime destek vermeden ve teşvik etmeden hükümetin ülkeyi kurtarmaya çalışmasının akla ziyan olduğunu belirten Apaydın, “Madem öyle, bu indirimleri akaryakıta da yapsınlar. Madem insanlara ucuz ürünler vermek ve maliyeti düşürmek istiyorlar, o zaman buyursunlar akaryakıta da aynı indirimi uygulasınlar. Kamu kurum ve kuruluşları hizmetlerinde, vergilerde indirim yapsınlar. İnsanları üretmeye ve çalışmaya teşvik etsinler. Artık vatandaş yalanlara doydu. 17 senedir vaat etmedikleri hiçbir şey kalmadı. Yaptıkları tek şey, ülkenin kaynaklarını sömürmek ve yok etmek. Köylere hizmet götürmedikleri için insanları şehirlere yığdılar. Sonumuz hayır olsun. Bir an önce bu iktidardan kurtulmayı umut ediyoruz” dedi.

‘LİSTE KAFAMIZDA ŞEKİLLENDİ’

31 Mart'ta Alanyalıları İyi Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak için yola çıktıklarını söyleyen Apaydın, “Bu yolda bir saniye bile durmadık. Meclis listesi hazırlıyoruz. Liste kafamızda şekillendi. Bir iki isim haricinde verebileceğim isim yok. Son ana kadar değişiklikler olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi ile ortak liste yapacağız ve onların desteğini alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine saygı duyarak onlarla çalışacağız. Onların önereceği isimleri de çok bariz bir eleştiri yoksa listemize ekleyeceğiz. Seçimi kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.