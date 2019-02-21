İYİ Parti'den istifa eden 874 kişi törenle AK Parti'ye geçti: 'Bir dünya liderine sahibiz'

ŞIRNAK'ta İYİ Parti'den istifa eden 874 kişi, AK Parti'ye katıldı. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Hasan Tatar'ın daha önce partilerinin üyesi olduğunu belirterek, "Başka parti saflarına geçip, bugün tekrar yuvasına geri dönmüştür" dedi. "Mevcut enerjisini il, ilçe ve belde teşkilatlarıyla memleketin hayrına vesile olması maksadıyla bizimle harcamaya niyetlenmiştir. Şırnak artık bir devri kapatıp, yeni bir devri açma noktasındadır. Şırnak, gençlerimizin hayalleri ve istikbali için daha kararlı duruş sergileme aşamasındadır. Merkez ve ilçeleri ile kenetlenmiş aşamadadır" ifadelerini kullanan Erkan, bu tablonun güçlerine güç, gururlarına gurur, umutlarına umut kattığını aktardı.

'HER ZAMAN GENEL BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ'

Hasan Tatar da il ve ilçe teşkilatları olarak İYİ Parti'den dün itibarıyla istifa ettiklerini, bugün de AK Parti'ye katıldıklarını söyledi. "Memleket sevdalısı olarak daha iyi hizmet yapacağıma inandığım için böyle bir karar aldım" diyen Tatar, şöyle konuştu: "İYİ Parti'nin benim düşüncelerime göre bir parti olmadığına inandım, onun için de böyle bir karar aldım. Tüm teşkilatım da benim düşünceme göre hareket etti. Cumhurbaşkanımızın cesareti takdire şayan. Bir dünya liderine sahibiz ve her zaman Genel Başkanımızın yanındayız." Konuşmaların ardından 874 kişiye AK Parti rozeti takıldı.