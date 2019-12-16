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İYİ Parti'de yaprak dökümü! Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti

31 Mart seçimlerinde Kayseri'nin İncesu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan ve seçim sonucunda Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa İlmek, belediye meclis üyeleri ile birlikte AK Parti'ye geçti.

POLİTİKA 16.12.2019, 13:37
İYİ Parti'de yaprak dökümü! Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde İYİ Parti'den Belediye Başkanı olan Mustafa İlmek, AK Parti'ye geçmesini, " Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarım da benimle beraberdir. Bu fikrimiz kısa zamanda oluşmuş bir fikir değildir" şeklinde değerlendirdi.

"8 AY BOYUNCA BERABERLİK İÇİNDE BU GÜNLERE GELDİK"

Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, katılımın yeni parti kurma çalışmalarının olduğu günlerde olmasından dolayı önemli olduğunu vurgulayarak, "31 Mart akşamı seçim sonrasında bir açıklamamız vardı; 'Biz her ne kadar 16 belediyemizi almış olsak da 17 belediyemiz var' diye. Söylemeye başlamıştık. Sonrasında var olan diyaloğumuzu geliştirme çabalarımız, diğer tüm ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla olduğu gibi Mustafa İlmek başkanımızla devam etti. Zaman zaman Mustafa İlmek başkanımızın programları oldu, bizleri davet etti, zaman zaman bizim programımız oldu biz de kendisini davet ettik. Hiçbir hesap gütmeden, 8 ay boyunca ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içerisinde bu günlere geldik.

"DAHA ÇOK GÜÇLENECEĞİZ"

Geldiğimiz atmosferde Kayseri'de bir birlik ve beraberlik var. Bu birlik ve beraberlik tarafında da bir yanımız eksikti. Açıkçası 16+1'dik. Belediye başkanlarımızın tamamı Kayseri'yi temsil etse de hepsi cumhur ittifakımızın belediye başkanı olmasından büyük mutluluk duyacaktık. Bu süreci kendi içimizde istişare ettik, genel merkezimizle istişare ettik. Vardığımız karar Mustafa İlmek başkanımızın beraber yürüdüğümüz bu yolda birlikte olmamızdan daha çok güçleneceğimiz kanaati hem bizler hem kendisinde oluşmuş oldu. Bugün itibariyle Allah izin verirse bundan önce var olan muhabbetimiz bundan sonra da devam edecek. Özellikle son dönemde yeni parti kurma çalışmalarının olduğu günde bu katılımın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ERDOĞAN'LA DEVAM EDECEĞİZ"

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise siyasi hayatına AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam devam edeceğini ifade etti. İlmek, "31 Mart seçimlerinde İncesu Belediye Başkanı seçildiğim malumdur. Bugün itibariyle siyaset hayatımı AK Parti'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devam etme kararını almış oldum" ifadelerini kullandı.

"KARARI TEK BAŞIMA ALMADIM"

Bu kararı alırken tek başına almadığını sözlerine ekleyen İlmek, "Ben tek başıma bu kararı almadım. Birlikte yol yürüdüğüm, yoldaşlık ettiğim bütün arkadaşlarımla istişare neticesinde bu kararı aldım. Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarım da benimle beraberdir. Bu fikrimiz kısa zamanda oluşmuş bir fikir değildir. Zaten burada belediye meclis üyelerimizle birlikte katılım sağlamamız bunun nişanesidir. Bizimle beraber yol yürümüş herkesle istişare ettik. İstişare etme fırsatımız olmayan hemşehrimiz varsa haklarını helal etsinler. Ama inanıyorum ki bundan önce Mustafa İlmek'i nasıl destekledilerse bu saatten sonra da Mustafa İlmek'in yanında olacaklarına olan inancım tamdır" diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına güzel bir tablo oluştuğunu dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, "Hep şunu vurguluyorum, Kayserimiz güzelliklerle anılsın. Birliğin ve beraberliğin bereketi paylaşılsın. Mustafa kardeşimizle olan süreçte beraber olduk. Ne zaman İncesu'ya baksak hiçbir zaman partili gibi bize yaklaşmadı. Geldi, yanımızda yer aldı. Beraber esnafımızı dolaştık, etkinliklerde bulunduk. Ötekileştirme kaygısıyla hareket etmedi. Zaten ötekileştirmenin bizim literatürümüzde olmadığını bilirsiniz. Öyle olunca gördüğü birliği ve beraberliği daha da güçlendirme adına birlikte hareket etmeyi önemsedi. Böyle güzel bir tablo oluştu. Bundan sonraki süreçte üzerimize düşeni yapıp, İncesu'yu seven, güvenene kardeşlerimize hizmetlerimizle bunu ispat etmek bize yakışır" dedi. Toplantıya Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da katıldı.

#İYİ Parti #AK Parti #kayseri #belediye başkanı #Mustafa İlmek
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