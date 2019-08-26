İyi Parti'de üye seferberliği

Alper Kutay

ARALARINDA Alanya’nın da bulunduğu 19 ilçe teşkilatına gönderilen resmi yazıda, üye sayısının artırılması için gereken çalışmaların yanı sıra seçim süreçleriyle ilgili değerlendirmeler de yer aldı. Aydın tarafından teşkilatlara iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi: “İyi Parti ailesi olarak kuruluşumuzun hemen akabinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne girdik. Gerek kuruluş aşaması ve sonrasında, gerekse seçimlerde önümüze konulan türlü engellere, sınırlı kaynaklara ve türlü imkânsızlıklara rağmen, az zamanda önemli başarılar elde ettik. Antalya'da milletvekili genel seçimlerinde yaklaşık yüzde 17 oy oranına ulaştık.

‘ANTALYA’DA İKİ İLÇEYİ KAZANDIK’

250 bini aşkın oy olarak 3 milletvekili kazandık. Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde de çok daha fazlasını arzu etmemize rağmen iki ilçe belediye başkanlığı ve çok sayıda belediye meclis üyeliği kazandık. Ayrıca Millet İttifakı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin kazanılmasında azami destek ve katkıyı verdik. İyi Parti olarak kurumsallaşma yolunda eksikliklerimizi tespit edip atılması gereken adımları cesaretle attık. Genel merkezimizin kurumsal web sitesinde de yayınlanan İyi Parti Teşkilatı İç Yönetmeliği’ne uygun olarak il, ilçe, mahalle ve sandık kurulu teşkilatlanmamızı en kısa sürede tamamlamak ve eksiklerimizi gidermek durumundayız. Siyasi partilerin ve teşkilatların temelinin üye kaydı ile başladığı hepinizin malumdur.

‘AİLEMİZİ DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ’

Tüm ilçe, mahalle ve sandık çevrelerinde üye sayımızı arttırmak, gücümüze güç katacak, partimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına, daha geniş bir tabana yayılmasına imkân ve fırsat verecektir. Antalya İyi Parti ailesini daha da büyütmek, elde ettiğimiz başarıları korumak, daha büyük başarılar elde etmek için üye kayıtlarına hız vermemiz gerekiyor. Bu çerçevede ilçe başkanı olarak çalışmaları bizzat koordine etmek suretiyle, hazırlıkların hemen akabinde ilçenizde üye kayıt kampanyası başlatılması ilgili makamlardan izin almak suretiyle uygun semtlerde stantlar açılması, kampanya ile ilgili bir ilçe başkan yardımcısı ile yeteri kadar yönetim kurulu üyesi, partili ve gönüllü görevlendirilmesi, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin ve partinin ileri gelenlerinin destek ve tanıtım amacıyla kampanyaya davet edilmesini önemle rica ederim.”