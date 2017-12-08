İYİ Parti'de 'taktik hata' görevden aldırdı

İYİ Parti’de Mersin il başkanının bir ayda görevden alınma gerekçesinin ‘taktik hata yapıldığı’ değerlendirmesinden kaynaklandığı belirtildi. Ankara İl Başkanlığı atamasında ortaya çıkan “MHP’den gelen teşkilata DYP’den il başkanı olmaz” tartışmasının bir benzeri bu kez Mersin’de yaşandı. Ankara’da DYP kökenli eski MHP Milletvekili Yener Yıldırım başlangıçta Ankara il başkanı olarak görevlendirilmiş ve üç hafta boyunca ilçelerdeki çalışmaları o yürütmüştü. Ancak daha sonra tabanın DYP kökenli birinin başkan olmasına yönelik tepkisi nedeniyle Yıldırım için atama yapılmayarak bu göreve Mesut Özarslan getirildi.

Mersin’deki değişiklik ise MHP’nin en çok belediye aldığı Mersin’de yine DYP kökenli bir başkan atamasının yanlış olacağı itirazı üzerine geldi.

Habertürk gazetesinden Saliha Çolak’ın haberine göre, bu ilde Fevzi Karaca’nın göreve atanması teşkilatlanmada bir ‘taktik hata’ olarak değerlendirildi. Karaca birinci ayını doldurmadan görevden alınırken, kararı Twitter’dan açıklayan teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “toplumun tüm kesimlerini kucaklayıcı bir teşkilatlanma yapamayacağı anlaşıldığından” bu yola gidildiğini duyurdu.