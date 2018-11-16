İYİ Parti'de Sönmez aday gibi

Ceren ŞAHİN

YEREL seçimlerde dengelerin nasıl kurulacağına ilişkin siyasi kulislerde tüm ihtimaller üzerine detaylı tartışmalar yapılırken, Alanyada seçimin kaderini İyi Parti ve CHP arasında kurulması muhtemel ittifak mı belirleyecek? Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimler için geri sayım başladı. Alanyada siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Gerek 16 Nisanda gerçekleşen referandum sürecinde, gerekse de 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Ak Partiye muhalif insanların Mart 2019da yapılacak yerel seçimlerde de bir ittifak oluşturacağına değinen İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydına, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacıdan da destek geldi. Apaydın ve Çorbacı, olası ittifaka ilişkin nihai kararı genel merkezlerin vereceğine vurgu yaparken, ittifak olması durumunda seçimde rakip tanımayacaklarını, bu noktada da ittifaka olumlu baktıkları yönünde açıklamalar yaptılar.

İTTİFAKIN ADAYI SÖNMEZ Mİ?

Siyasi kulislerde adı İyi Parti ile anılan Abdullah Sönmezin ittifak adayı olup olmayacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Apaydın Abdullah Sönmez öne çıkan bir aday. Tabii ki ittifak olması halinde CHP tabanının da görüşünü dikkate alarak hareket edeceğiz. Ortak aday çıkarma noktasında CHP de hemfikir olursa, Sönmez neden olmasın deriz. Ama hiç kimse için kesin yargılı davranmadığımızı da belirtmek isteriz" dedi.

Çorbacı ise Sönmez ihtimaline ilişkin İttifak kararı alınırsa en güçlü adayı çıkarmak adına İyi Parti ile hareket edecek ve görüşmelerimizi yapacağız. Abdullah Sönmez ön plana çıkıyor ise bunu değerlendiririz, destek de veririz" ifadelerine yer verdi.

Her iki ilçe başkanının açıklamalarından, eski Konaklı Belediye Başkanı olan, MHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez'in adaylığının güçlü bir ihtimal olduğu anlaşılıyor. Siyasi kulislerde "Eğer Alanya'da CHP-İyi Parti ittifakı kurulmazsa, Sönmez Alanya'da İyi Parti adayı olur" yorumları yapılıyor.