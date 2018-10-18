İyi Parti'de istifa rüzgarı devam ediyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın il başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin istifasını isteyen genelgeyi yayınlamasının ardından İyi Parti Korkuteli İlçe Başkanı Süleyman Yıldız ve 37 yönetim kurulu üyesi dün istifa etti

İyi Parti'de istifa rüzgarı devam ediyor
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TOPLU şekilde istifa ettiklerini açıklayan Yıldız, "İyi Parti Başkanlık Divanı’nın, yeniden yapılanma ve parti içi teşkilatlanma konusunda alınan kararlar neticesinde, daha önce il başkanlarının ve yöneticilerinin istifalarının istendiği gibi, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Koray Aydın imzası ile ülke genelindeki tüm ilçe yönetimlerinin istifaları istenmiştir. Biz de Korkuteli ilçe yönetimi olarak, genel merkezimizin tavsiye kararına uyarak istifa etmiş bulunmaktayız” dedi. Koray Aydın'ın genelgesi sonrası gözler Alanya'ya çevrildi. Salı günü Ankara'ya giderek hem Genel Başkan Meral Akşener hem de Koray Aydın'la görüşen İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve ekibinin ne zaman istifa edecekleri ise merak konusu oldu. Yeni, Alanya’nın sorularını yanıtlayan Apaydın, “Eğer istifamız istenirse ederiz ama bu tazelenme için olur. Biz görevimize devam ediyoruz, istifa istense dahi yine görevimizin başında oluruz. Bizde istifa isteme bir görevden alma değil, tazelenme sürecinin başlangıcıdır” dedi.

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