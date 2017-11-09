İyi Parti'de 2 istifa

25 Ekim’de kurulan İYİ Parti’nin Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy, istifa etti. Ulusoy, istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.Eski DYP Milletvekili Cevher Cevheri de kurucu üyelikten istifa etti. Cevheri’nin başkanlık divanında görev beklediği, verilen sözün yerine getirilmediği gerekçesiyle istifa ettiği kaydedildi.