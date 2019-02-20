İYİ Parti Burhanettin Kocamaz krizini çözüyor

NTV'den Celal Çamur'un haberine göre, bu kapsamda Demokrat Parti'nin (DP) Mersin İl Başkanı Ankara'ya geldi. DP Genel Başkan Gültekin Uysal ile Burhanettin Kocamaz görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası varılan anlaşmaya anlaşmaya göre Burhanettin Kocamaz, DP'den aday olacak. Başvuru yarın yapılacak.

Kocamaz aday olamamıştı

İyi Parti’nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini dün saat 17.00’den sonra Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) vermişti. YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz’ın adaylığını kabul etmemişti.

Bu gelişmenin ardından İyi Parti, il yönetimini görevden aldı.

Mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP’den istifa ederek İyi Parti’ye geçmişti.

"Aday olacak"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, YSK'ya itirazda bulunduklarını açıkladı.

Benzeri bir olayın daha önce de yaşandığını hatırlatan Türkkan, ilk olarak seçim kuruluna itiraz hakkını kullanacaklarını söyledi. Türkkan’ın verdiği bilgiye göre seçim kurulunun 24 saat içinde sonuçlandırması gereken itiraz başvurusunda mazeret dilekçeleri yer alıyor.

Türkkan mazeret dilekçelerinin içeriğini açıklamazken, “Kabul edilebilir bir mazeret. Burada ret geleceğini düşünmüyoruz. 1974 yılında yaşanmış benzer bir durum karşısında alınmış karar var. İçtihatlar var” dedi.

Türkkan, itiraz başvurusu sonuçlanmadan başka bir formül arayışında bulunmadıklarını söylerken “Altını çizerek söylüyorum. Burhanettin Kocamaz aday olacak” diye konuştu.