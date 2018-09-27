İYİ Parti Antalya İl Başkanı belli oldu

İYİ Parti Genel Merkezi’nin çağrısı üzerine Antalya İl Başkanı Nizamettin Sağır ve yönetimi daha önce istifa etmişti. İstifanın ardından yeni başkanı merak edilen İYİ Parti Antalya İl Başkanlığına Genel Başkan Meral Akşener tarafından Ahmet Aydın Atandı. Aydın, “İyi Parti Antalya İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Beni bu göreve layık gören Genel Başkanımız Meral Akşener’e teşekkürlerimi sunuyorum. Güvenlerini boşa çıkarmamak, devraldığım İYİ’lik bayrağını daha da yükseltmek için geceli gündüzlü çalışacağım. Allah muvaffak olmayı nasip etsin” dedi.