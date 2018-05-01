İyi Parti Alanya Teşkilatı sahada

Haber: Alper KUTAY
24 Haziran’da yapılacak ve cumhurbaşkanı ile milletvekillerinin seçileceği seçime sayılı günler kala, İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatih Uyar’ın da aralarında bulunduğu partililer dün Alanya esnafını ziyaret etti. Esnafların sorunlarını ve taleplerini dinleyen ekip, onlara “İyi Parti iktidarında Türkiye iyi olacak” mesajını verdi. Öğleden sonra başladıkları ziyaretleri akşam saatlerine kadar sürdüren partililer, “Tek gayemiz ülkemiz. Tek amacımız ülkemiz için iyi bir gelecek” dediler.
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