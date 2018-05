İyi Parti aday adayı imza verip hükümeti eleştirdi

ADALET ve Kalkınma Partisi hükümetini sert bir dille eleştiren Mat, seçmenlere, 24 Haziran genel seçimlerinde hükümeti değiştirmeleri çağrısını yaptı. Mat, “Bu hükümet mi çorak tarla, bu hükümet mi sütü kurumuş inek, bu hükümet mi suyu kurumuş ırmak? Bu hükümet mi etrafa çalışkan olduğunu söyleyip kendisine her türlü imkan tanındığı halde karnesi kırık notlarla dolu, fakat etrafa ‘Okulun en çalışkan öğrencisiyim.’ diye hava atan öğrenci? Bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. İçeride huzur, dışarıda dost kalmadı. Üretim sıfır. İki yılda 10 bin intihar vakası olmuş. 19 adayı Yunan’a teslim etmiş, yarın Kıbrıs’ı da teslim eder, ‘Ben vermedim, benden öncekiler verdi.’ der. Hırsızlık yaparken suçüstü yakalansa ‘Vallahi ben çalmadım, elim çaldı.’ diyebilecek kadar yüzsüz, bilgisiz, kifayetsiz muhteris bir hükümetle karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın duruma bir an önce el koyması gerekiyor.” diye konuştu.