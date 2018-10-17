İYİ'lerden Ankara çıkarması

İYİ Parti Antalya Milletvekilleri Feridun Bahşi, Hasan Subaşı ve Tuba Vural Çokal'ı makamında ziyaret eden ilçe teşkilatı, vekillere Alanyaspor forması ve ipek şal hediye etti. Alanya İlçe Teşkilatı'nın coşkulu katılımından dolayı vekiller, bu ziyaretin motivasyonlarını arttırdığını ve kendilerini onurlandırdığını belirterek Apaydın'a teşekkürlerini iletti. Genel Başkan Yardımcılarını da ziyaret eden heyet, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Parti Genel Muhasibi Hayrettin Nuhoğlu, Genel İrade Kurulu Üyesi İsmail Koncuk, Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ı ziyaret ettiler ve kendilerine Alanya'ya özgü ipek kozasından yapılan şık bir plaket ve isimlerine özel Alanyaspor forması hediye etti.



'ALANYA ÖRNEK BİR TEŞKİLAT'

Alanya teşkilatının genel seçimlerde elde ettiği başarıyı takdir eden Koray Aydın, 'Birlik ve beraberlik içerisinde, teşkilatçılığı bilerek hareket edildiğinde sonucun başarı odaklı olduğunu sizlerle birlikte gördük. Bizler teşkilatları konuşurken sizlerden örnek teşkilat olarak bahsediyoruz. Böyle birlik, beraberlik ortamı oluşturan ve teşkilatçılığı iyi şekilde sürdüren İlçe Başkan'ı Yücel bey'e sizlerin huzurunda da teşekkür etmek isterim. Bu sonuçların başarısı tamamen size ait. Eminim ki yerel seçimde de bu başarınız devam edecek ve Alanya İyi olacak. En kısa zamanda Alanya teşkilatına ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz' dedi. Alanya'daki yerel seçim atmosferine ve muhtemel belediye başkan adaylarına yönelikte istişarelerde bulunulan görüşmede İlçe Başkanı Yücel Apaydın, yerel seçimlerle ilgili oluşturduğu analiz raporunu Koray Aydın'a sundu.



'SİZE GÜVENİM TAM'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ziyaret eden heyete Akşener, Alanya ile ilgili ziyaret programı oluşturduğunu ve en kısa zamanda bununla ilgili harekete geçeceğini aktardı. İlçe teşkilatı, Meral Akşener'in ismine özel Alanyaspor forması ve atkısı ile Akşener'e özel ipek kozasından yapılan bir çerçeve, ipek kozasından yapılan bir yaka broşu ve özel el dokuması ipek şal hediye etti. Akşener, yerel seçimlere yönelik istişarelerin ardından ilçe teşkilatını 'Sizlere güvenim tam' diyerek yolcu etti.