İYİ'lerde spora destek

İYİ Partili yöneticiler, 63 kiloda kasım ayında mücadele verecek genç sporcuya ellerinden gelen yardımı göstereceklerini söylediler. İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, sporu ve sporcuyu destekleme noktasında her türlü adımı attıklarını ifade etti. Apaydın, "İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak spora ve sporcuya verdiğimiz önemi göstermek adına Nergis Güzel'e sponsor olmaya karar verdik. Kendisine katılacağı yarışmalarda başarılar diliyoruz. Bundan sonraki yarışlarında da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. Nergis Güzel ise "Desteğini esirgemediği için İYİ Parti İlçe Teşkilat Başkanı Yücel Apaydın ve yönetimine teşekkür ediyorum. Ben de bu desteklerinin karşılığını vermek adına sonuna kadar çalışacağım ve başaracağım. Buraya birincilik unvanıyla döneceğime inanıyorum" diye konuştu.

