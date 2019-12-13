İYİ'ler ziyaret turuna çıktı
İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dr. Neşe Toker, Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İlhami Okudan, Gençlik Kolları Başkanı Ümit Sönmez, meclis üyeleri Fikret Arık, Didem Dim Özaltın ve Alper Kan, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan’ı ziyaret etti
POLİTİKA 13.12.2019, 21:47
İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dr. Neşe Toker, Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İlhami Okudan, Gençlik Kolları Başkanı Ümit Sönmez, meclis üyeleri Fikret Arık, Didem Dim Özaltın ve Alper Kan, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan’ı ziyaret etti. Apaydın, “Kent Konseyi’ne Alanya'ya fark katacak çalışmalarında başarılar dileriz. Faaliyetleri ve planlanan etkinlikler hakkında bilgi aldık” dedi. Apaydın ve beraberindekiler daha sonra Mimarlar Odası Genel Kurulu'nun gerçekleşmesinin ardından başkan seçilen Gülderen Toprak ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti yaptı.
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