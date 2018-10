İYİ'ler Ankara yolcusu

BUGÜN Ankara'da grup toplantısına katılacaklarını söyleyen İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, "Bugün itibariyle bir Ankara yolculuğu yapacağız. Grup toplantımıza katılıp genel başkanımızı ve genel başkan yardımcılarımızı ziyaret edeceğiz. Bu ziyarette yerel seçimlerle ilgili hazırladığımız dosyayı sunacağız. Bu dosyada isimden ziyade yakın dönemdeki seçim sonuçları ve seçimlerin alınamamasının sebepleri var. Kimlerle nasıl yola çıkarsak başarılı olacağımıza dair bir rapor sunacağız" diye konuştu.

'KEŞKE İKTİDAR İSTİKRARLI OLSA'

Ayrıca Amerikalı Rahip Brunson'un serbest kalmasına ilişkin de bir açıklama yapan Apaydın, "Ülke gündeminde bir papaz konusu var. Papazın biri bizde, biri Amerika'daydı. Şimdi bizde sadece sinek ikilisi kaldı. Keşke bizi idare edenler istikrarlı olsa, söylediklerinin arkasında dursa, Türkiye'nin itibarı korunsa. Biz de milli duygularla ülkemizi yönetenlere saygı duysak. Fakat her ne hikmetse her seferinde dik durulacağını düşündüğümüz her konuda geri adım atılıyor ve vicdanlarımız yaralanıyor. Bu konuda üzgünüz, yapacak bir şey yok. Ülkemizle ilgili gelişmeleri bekleyip birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.