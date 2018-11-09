‘İyi’ ki doğdun partisi

10 KASIM 1970 tarihinde Alanya’nın doğusundaki en uzak yerleşim birimi olan Demirtaş Mahallesi’ne bağlı Aliefendi’de dünyaya gelen İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın için dün parti binasında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, pasta keserek Apaydın'ın doğum gününü kutladı. Kutlama Apaydın’ın eşi ve ailesi de katıldı. Sürpriz kutlama karşısında çok duygulandığını söyleyen Apaydın, yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Apaydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği tarih olan 10 Kasım’da dünyaya geldiği için doğum gününü yıllardır 9 veya 11 Kasım’da kutluyor.