‘İttifakı bir de Başkan Yücel’e sormak gerekir’

CHP İlçe Teşkilatı Bilişimden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Karagöz, “Adı ne kadar yerel seçim olursa olsun, aday ile ittifak birbirinden ayrılmaz. Mesela, ‘Cumhur'a değil Yücel'e oy vereceğim’ diye bir şey yoktur. Bana göre Cumhur'a oy vermek, seçilen belediye başkanlarının görevden alındığı, duruma göre ilçe koordinatörlüklerinin tasfiye edilip geri getirildiği, ilçeler üzerinde büyükşehir baskısı kurulduğu bir sistemin devamını desteklemek anlamına geliyor. Bir adayı seçmekle birlikte bir adaya hangi yetkileri, hangi anlayışla vereceğimizi de seçeceğiz. Alanya’da sadece kişilik değil, ittifak karşılığı yönünden de özgür ve etkin bir başkan ve meclis listesine ihtiyacımız var. Yanlış anlaşılmasın, yerel yönetimin kuvvetli olması hem benim hem de partimizin esaslı hedeflerindendir. Ancak mevcut ittifak anlayışı ne yazık ki adayların önüne geçmiş durumda. Mesela Sayın Adem Murat Yücel'e soralım, tek mi girmek isterdi, yoksa ittifak olarak mı? Sistemin kişileri engellemediği bir belediyecilik anlayışına vurgu yapmak istiyorum” dedi.

