‘İttifak ola da bilir, belki olmaya da bilir’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimle ilgili olarak çok ciddi bir hazırlık içinde olduklarını söyledi. Her ilçe, her belde ve şehirde aday çıkarmak üzerine hazırlıklarının bulunduğunu belirten Akşener, yerel seçimlerdeki ittifak konusunda an itibariyle resmi görüşmelerinin olmadığını belirterek, "İttifak zaten olmuyor da, işbirliği, güç birliği diyebileceğimiz bir alan. Henüz resmi veya gayri resmi bir görüşmemiz yok ama sistem aşağıda öyledir. Herkes birbiriyle görüşür, onu zaten kimse engelleyemez. Bakacağız, göreceğiz çok bir şey söyleme imkanımız yok" diye konuştu.

‘GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR’

İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın da Akşener’in açıklamalarını değerlendirdi. Apaydın, "Biz baştan beri söylüyorduk, partimizin karar ve talimatları doğrultusunda seçimlere hazırlanacağız. Hiç kimseyle resmi bir görüşmemiz ve konuşmamız yok. Genel merkez nezdinde yapılacak görüşmelerden ve ortaya çıkacak durum sonrasında il ve ilçe teşkilatlarına gelecek talimatlara göre hareket edilecektir. Şu an yapacağımız beklemek ve görmek. Liderimiz Sayın Meral Akşener'in emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapacağımız çalışmalar Alanya Belediyesi'ni kazanmaya dönük olacak. İyi Parti'nin Alanya'da tek hedefi Alanya Belediyesi'ni kazanmak” dedi. Yücel Apaydın’ın Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez ve TÜRSAB Alanya Başkanı Bilal Korkmaz’la görüştüğü, farklı isimler ile de görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.