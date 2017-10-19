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İstifası istenen Gökçek'e Kılıçdaroğlu'ndan destek: Ahlaki değil

İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'le ilgili konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "İstifaya zorlamayı demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum." dedi

İstifası istenen Gökçek'e Kılıçdaroğlu'ndan destek: Ahlaki değil

İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'le ilgili konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "İstifaya zorlamayı demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum." dedi

19 Ekim 2017 Perşembe 16:16
İstifası istenen Gökçek'e Kılıçdaroğlu'ndan destek: Ahlaki değil
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CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu istifası istenen  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek için konuştu.  Kılıçdaroğlu, "İnsanları istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum, demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum" dedi.

"MUHTARLAR DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞI"

CHP Lideri  Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim "Muhtarlar Günü" dolayısıyla Muhtarlar Konfederasyonu'nu ziyaret etti.  Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyleyen  Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

" Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanımızı ziyaret ettim. Muhtarlarımız demokrasinin temel taşıdır. Onların yetkilerimin biraz daha artırılıp güçlendirilmesi gerekir. Bu taleplerimi de dile getirdim. Onlar da kendi sorunlarını bana aktardılar. Önümüzdeki günlerde parlamento da bu sorunları ben ve milletvekili arkadaşlarım dile getirecekler."

"DENİZ BEY DÜNE GÖRE DAHA İYİ"

Kılıçdaroğlu, Eski  CHP Genel Başkanı ve  Antalya  Milletvekili  Deniz Baykal'ın sağlığına ilişkin bilgi verdi.  Kılıçdaroğlu, "Deniz beyin sağlık konusu ile ilgili hastane tarafından bilgilendiriliyoruz.  Rektör her gün bilgi aktarıyor. Düne göre iyiye doğru bir gidiş var. Bütün dualarımız  Deniz Bey ile birlikte. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur ve tekrar parlamentodaki görevine dönmüş olur" ifadesini kullandı.

"SEÇİM İLE GELEN SEÇİM İLE GİDER"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek'in istifanın istenmesini değerlendiren  Kılıçdaroğlu, şunları aktardı:

"Milli irade diyoruz. Milletin iradesi diyoruz. Seçim ile gelen seçim ile gitmeli diyoruz. Bunun dışındaki bütün yolları doğru bulmuyorum. Bir kişi seçim ile gelmişse on makamından edecek kişi ise, ona oy veren vatandaşlar olması lazım. Bu tür yaklaşımları doğru bulmadığımı daha öncede ifade etmiştim. Bu sadece Ak Partili belediye başkanları için değil bütün belediye başkanları için geçerli bir kural. Varsa bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü, bir yasa dışı varsa  İçişleri Bakanlığı gereğini yapıyor. Onun dışında insanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum. Demokratikte bulmuyorum. Ahlaki de bulmuyorum."

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE ARZU ETTİĞİ AĞIRLIĞI YOK"

Türkiye'nin  Irak ve  Suriye operasyonunu değerlendiren  Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu bataklığına  Türkiye'nin girmemesi gerektiğini defalarca dile getirdim. Bugün geldiğimiz noktada  Türkiye'nin bölgede arzu ettiği ağırlığı yok. Eğer bu süreç iyi değerlendirilebilirse, sağlıklı ve tutarlı bir strateji oluşturulabilirse,  Irak,  İran ile ortak işbirliği gerçekleştirilebilirse bölgede kan dökünmeden sorun aşılabilir diye düşünüyorum. Bir Arap, Kürt çatışması bölgeye büyük zarar verir. Bölge haklarının Kürt olsun, Arap olsun, Türkmenler olsun açlığa mahkum edilmesini asla doğru bulmayız. Oralarda yaşayan insanları özellikle siviller çok ciddi sorunlar ile karşı karşıya. Yeri ve zamanı geldiğinde  Türkiye o bölgeye el atmalı o insanlara yardım yapmalıdır" dedi.

Kemal  Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklama yapmasının ardından temizlik görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekKemal Kılıçdaroğlu
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