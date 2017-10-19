İstifası istenen Gökçek'e Kılıçdaroğlu'ndan destek: Ahlaki değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek için konuştu. Kılıçdaroğlu, "İnsanları istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum, demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum" dedi.

"MUHTARLAR DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞI"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim "Muhtarlar Günü" dolayısıyla Muhtarlar Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

" Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanımızı ziyaret ettim. Muhtarlarımız demokrasinin temel taşıdır. Onların yetkilerimin biraz daha artırılıp güçlendirilmesi gerekir. Bu taleplerimi de dile getirdim. Onlar da kendi sorunlarını bana aktardılar. Önümüzdeki günlerde parlamento da bu sorunları ben ve milletvekili arkadaşlarım dile getirecekler."

"DENİZ BEY DÜNE GÖRE DAHA İYİ"

Kılıçdaroğlu, Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlığına ilişkin bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, "Deniz beyin sağlık konusu ile ilgili hastane tarafından bilgilendiriliyoruz. Rektör her gün bilgi aktarıyor. Düne göre iyiye doğru bir gidiş var. Bütün dualarımız Deniz Bey ile birlikte. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur ve tekrar parlamentodaki görevine dönmüş olur" ifadesini kullandı.

"SEÇİM İLE GELEN SEÇİM İLE GİDER"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifanın istenmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları aktardı:

"Milli irade diyoruz. Milletin iradesi diyoruz. Seçim ile gelen seçim ile gitmeli diyoruz. Bunun dışındaki bütün yolları doğru bulmuyorum. Bir kişi seçim ile gelmişse on makamından edecek kişi ise, ona oy veren vatandaşlar olması lazım. Bu tür yaklaşımları doğru bulmadığımı daha öncede ifade etmiştim. Bu sadece Ak Partili belediye başkanları için değil bütün belediye başkanları için geçerli bir kural. Varsa bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü, bir yasa dışı varsa İçişleri Bakanlığı gereğini yapıyor. Onun dışında insanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum. Demokratikte bulmuyorum. Ahlaki de bulmuyorum."

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE ARZU ETTİĞİ AĞIRLIĞI YOK"

Türkiye'nin Irak ve Suriye operasyonunu değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu bataklığına Türkiye'nin girmemesi gerektiğini defalarca dile getirdim. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin bölgede arzu ettiği ağırlığı yok. Eğer bu süreç iyi değerlendirilebilirse, sağlıklı ve tutarlı bir strateji oluşturulabilirse, Irak, İran ile ortak işbirliği gerçekleştirilebilirse bölgede kan dökünmeden sorun aşılabilir diye düşünüyorum. Bir Arap, Kürt çatışması bölgeye büyük zarar verir. Bölge haklarının Kürt olsun, Arap olsun, Türkmenler olsun açlığa mahkum edilmesini asla doğru bulmayız. Oralarda yaşayan insanları özellikle siviller çok ciddi sorunlar ile karşı karşıya. Yeri ve zamanı geldiğinde Türkiye o bölgeye el atmalı o insanlara yardım yapmalıdır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklama yapmasının ardından temizlik görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.