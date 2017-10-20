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İstifanın ucundaki Gökçek'e çok konuşulacak gönderme

Eski Meclis Başkanı Arınç, istifası gündemde olan Gökçek'e daha önce paylaştığı bir tweet'le göndermede bulunarak "Koltuktan kalkmak istemiyorsa altını pisletmiştir." dedi

İstifanın ucundaki Gökçek'e çok konuşulacak gönderme

Eski Meclis Başkanı Arınç, istifası gündemde olan Gökçek'e daha önce paylaştığı bir tweet'le göndermede bulunarak "Koltuktan kalkmak istemiyorsa altını pisletmiştir." dedi

20 Ekim 2017 Cuma 10:44
İstifanın ucundaki Gökçek'e çok konuşulacak gönderme
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ESKİ Meclis Başkanı  Bülent Arınç,  AK Parti Genel Başkanı ve  Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası istenen  Melih Gökçek'e göndermede bulundu. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan tartışmalardan bu yana aralarının açık olduğu bilinen Arınç ve Gökçek belli ki bir kez daha karşı karşıya gelecek.

"KOLTUKTAN KALKMAKTA SIKINTI YAŞIYORSA ALTINI PİSLETMİŞTİR"

Daha önce Gökçek için "Ankara'yı parsel parsel sattı" diyen Arınç, bu kez daha ağır ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabından daha önceden attığı bir tweet'i en öne alarak sabitleyen Arınç, açık bir göndermede bulundu.

İşte Gökçek'in tekrar paylaştığı o tweet'i:

"Bir Hint Atasözünde denir ki: 'EĞER BİRİLERİ OTURDUĞU KOLTUKTAN KALKMAKTA SIKINTI YAŞIYORSA KESİNLİKLE ALTINI KİRLETMİŞTİR'"

İşte o tweet:

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Son Güncelleme: 21.10.2017 01:13
Anahtar Kelimeler:
ADALET Ve Kalkınma PartisiAnkara Belediye BaşkanıAK Parti Genel MerkeziCumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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