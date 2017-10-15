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İstifa etmeyen başkanlar için süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'da, teşkilatlar ve belediyeler masaya yatırıldı. Toplantıda başkanların istifa etmemeleri halinde nasıl bir süreç işleyeceği de ele alındı

İstifa etmeyen başkanlar için süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'da, teşkilatlar ve belediyeler masaya yatırıldı. Toplantıda başkanların istifa etmemeleri halinde nasıl bir süreç işleyeceği de ele alındı

15 Ekim 2017 Pazar 15:23
İstifa etmeyen başkanlar için süreç nasıl işleyecek?
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın MKYK toplantısında saydığı 5 ile ilave olarak yeni bazı belediye başkanlarının da eklendiği öğrenildi. Bazı belediye başkanlarının önümüzdeki günlerde istifa etmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı. Toplantıda belediye başkanlarının istifa etmemeleri halinde nasıl bir süreç işleyeceği de ele alındı.

ERDOĞAN, "GEREĞİNİ YAPARIZ" DEMİŞTİ

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Erdoğan, bazı belediye başkanlarının istifada direndiğinin hatırlatılması üzerine de net konuşarak "Gereğini yapmayan olursa biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

Parti kurmayları, "İhraç olursa sadece partiden gitmiş olacak. Ve belediye başkanlığını bağımsız olarak yürütmeye devam edecek. Bizim istediğimiz bu değil. Belediyenin başından gitmesi lazım. Çünkü belediyelerde kalırsa bu isimler partimize zarar verirler" görüşünü dile getirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREYE SOKULACAK

Bu kapsamda, istifa etmeyen belediye başkanları ile ilgili ihraç mekanizması çalıştırılmayacak. Bunun yerine  İçişleri Bakanlığı devreye sokulacak.

İlgili başkan ile ilgili inceleme ve ardından soruşturma başlatılacak. Başkanlar bu kapsamda görevden alınacak.

2019 SEÇİMLERİNE ADAY GÖSTERİLECEKLERİ DE KONUŞULUYOR

AK Parti'de, 2019 seçimlerine 1.5 yıl kala göreve gelen  İstanbul ve  Ankara başta olmak üzere yeni başkanların istişareye önem vermesi ve sorun çıkarmaması ve kamuoyundan da destek görmeleri halinde yola devam edip aday gösterilecekleri de konuşuluyor.

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