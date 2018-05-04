İstifa eden Levent Uğur'un yerine Emine Çalış geldi

Haber: Alper KUTAY
BUGÜN İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Uğur, mazbatayı alır almaz hem Alanya Belediyesi'ne hem de İlçe Seçim Kurulu'na istifa dilekçesini verdi. Uğur'un istifası sonrası meclise Emine Çalış'ın gireceği bildirildi.
CHP'li Gökhan Sipahioğlu da vekil aday adaylığı için geçen hafta istifa etmiş, yerine ise yedekten Hüseyin Yaman gelmişti. Emine Çalış ve Hüseyin Yaman'ın 8 Mayıs Salı günkü meclis oturumuna katılmaları bekleniyor.
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