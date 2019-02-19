İstifa eden Binali Yıldırım, görevi devretti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, istifa dilekçesini imzalayarak 7 aylık TBMM Başkanlığı görevinden ayrıldı. Yıldırım, istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

"ÇALIŞMALARIN DAHA VERİMLİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Yıldırım, "31 Mart yerel seçimler münasebetiyle 12 Temmuz 2018'den bu yana sürdürdüğüm TBMM Başkanlığı'ndan dün itibariyle çekildim. Yeni Meclis Başkanı seçilene kadar Anayasamıza göre TBMM Başkanı üyesi Sayın İstanbul Milletvekili Celal Adan'a görevi devrediyorum. 7 aylık süre içinde TBMM'nin yeni döneminde uygun şekilde uzlaşmayı esas alan, daha az münakaşa daha fazla uzlaşma prensibiyle tüm gruplarla uyum içinde çalışmaya gayret ettim. Görevi bırakırken gönlüm rahat. Yapılan Anayasa değişikliğinden sonra yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, TBMM'ye ülkemizin Kurtuluş Savaşı'na şahitlik etmiş, vesayete ve darbelere rağmen güçlenerek bugüne gelmiş Meclisimiz bundan sonra yürütmeyle, yasama arasındaki ilişkilerin daha da net olarak belirlendiği, daha çok milletimizin ihtiyacı olan yasaların yapılması ve millet adına denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi, ayrıca ülkemizi yurtdışında parlamenter diplomasiyi geliştirme yönünde faaliyetlerini ifa edecektir. Meclis'in bu anlamdaki gücü daha da artmış olacaktır. Yeni dönemde TBMM'nin çalışmalarının çok daha verimli olacağına inanıyorum" dedi.

VEDA YEMEĞİ VERDİ

Binali Yıldırım, verdiği veda yemeğinde yaptığı açıklamada, "Yemekten sonra ayrılma dilekçemi teslim edeceğim." dedi.Yıldırım veda konuşmasında zaman zaman espriler yaptı. "Tabiatıyla 1 Nisan tarihine geldiğimizde mutlaka Meclis'in milletvekili sayısında bir değişiklik olacak. Ama nasıl bir değişiklik olacak onu şimdiden söylemiyoruz, sürpriz olsun" diye konuşan Yıldırım, konuşmasının ilerleyen bölümünde şu ifadeleri kullandı: "Parlamenter sistemin son Başbakanı'ydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığına aday olan ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğümüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz. Meclis Başkanlığı görevinden çekilen ilk başkan oluyorum".

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Yürütmede bürokrasiyi hızlandırmak ve istikrarı temin ettirmektir. Türkiye'de 99 yılda 65 hükümet kurulmuştur. 65. Hükümetin Başbakanı ve parlamenter sistemin son Başbakanı olarak da şekilde görüldüğü gibi... Kısacası hükümetlerin ömrü ortalama 1,5 yıl olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muradımız Türkiye'de daha uzun süreli ve istikrarlı yürütme sistemini tesis etmektir. 27. döneme 600 milletvekili ile başladık. Yani 50 milletvekili ile daha fazla milletvekili ile 27. dönemi aştık.

"YENİ SİSTEME GÖRE MECLİS'TE DÜZENLEMELER YAPTIK"

Tabiatıyla 1 Nisan tarihine geldiğimizde mutlaka Meclis'in milletvekili sayısında bir değişiklik olacak. Ama nasıl bir değişiklik olacak onu şimdiden söylemiyoruz, sürpriz olsun. Milletvekili sayımızın 600'a çıkması sebebiyle takdir edersiniz ki Halkla İlişkiler binamızda bazı ihtiyaçlar hasıl oldu. Komisyon, personel odalarında düzenleme yapma ihtiyacı oldu. 53 yeni çalışma yeri milletvekillerimiz için yer oluşturduk. Yeni sisteme göre düzenlemeler yaptık. Hükümet, komisyon ilişkileri bakımından Meclis'te, genel kurulda birtakım değişikliklere gittik.

"KOMİSYONLARDA TOPLAM 495 SAAT ÇALIŞMA YAPILDI"

Genel Kurulumuz 57 birleşim gerçekleştirildi. Toplam 482 saat çalışma yapıldı. Komisyonlarda 495 saat çalışıldı. Başkanlığımıza yönlendirilen 30 soru önergesi cevaplandırıldı. Milletvekillerimiz tarafından 837 araştırma önergesi verildi. Önergelerin 11'i görüşüldü.

"SON BAŞBAKAN OLDUM VE YENİ SİSTEMİN İLK BAŞKANI OLDUM"

TBMM çalışmaları bundan sonra da hizmetlerini arttırarak devam edecektir. İnsanlarımızın bize duyduğu güveni öncelikli konularımız arasında yer almaya devam edecektir. Bu mücadelede şehitlerimiz olmuştur. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Parlamenter sistemin son Başbakanı'ydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığına aday olan ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğümüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz. Meclis Başkanlığı görevinden çekilen ilk başkan oluyorum.

"HEPİNİZ HAKKINIZI HELAL EDİN BENDEN YANA HELAL OLSUN"

Bugüne kadar yaptığım işlerden asil milletimize hizmet etmekten başka hiç bir amacım olmadı. Vedalaşmak, helalleşmek sünnettir. Bu sebeple hakkınızı helal ederseniz, üzerimden büyük bir yükü almış olursunuz. Varsa benim de hakkım sizlere helal olsun diyorum. Allah hepimizden razı olsun. Davete icap etmenizden dolayı tekrar şükranlarımı sunuyorum. Sağolun, varolun, Allah'a emanet olun.

İSTİFASINI SUNDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığından istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.