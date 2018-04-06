"İstifa edecek" denen Mehmet Şimşek'in eşinden dikkat çeken tweet

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine ilişkin iddialar sonrası eşi Esra Şimşek'ten dikkat çeken mesajlar geldi.

İLK PAYLAŞIMINI KALDIRDI

"Allah, emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emrediyor" paylaşımında bulunan Esra Şimşek, bu paylaşımı daha sonra kaldırdı.

Esra Şimşek'in daha sonra attığı tweet ise "ima" olarak yorumlandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: GÖREVİNİN BAŞINDADIR

Mehmet Şimşek'in istifasını ilettiği iddialarına karşılık Başbakan Binali Yıldırım "görevinin başındadır" sözleriyle cevap vermişti.