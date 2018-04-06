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"İstifa edecek" denen Mehmet Şimşek'in eşinden dikkat çeken tweet

"İstifa Edecek" Denen Mehmet Şimşek'in Eşinden Dikkat Çeken Tweet 19 dakika önce İstifa edeceği iddiaları gündeme gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in eşi Esra Şimşek, iddialara cevap verir nitelikte iki tweet atarak "Hep beraber başarılı olacağız" dedi

"İstifa edecek" denen Mehmet Şimşek'in eşinden dikkat çeken tweet

"İstifa Edecek" Denen Mehmet Şimşek'in Eşinden Dikkat Çeken Tweet 19 dakika önce İstifa edeceği iddiaları gündeme gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in eşi Esra Şimşek, iddialara cevap verir nitelikte iki tweet atarak "Hep beraber başarılı olacağız" dedi

06 Nisan 2018 Cuma 16:14
"İstifa edecek" denen Mehmet Şimşek'in eşinden dikkat çeken tweet
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BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine ilişkin iddialar sonrası eşi Esra Şimşek'ten dikkat çeken mesajlar geldi.

İLK PAYLAŞIMINI KALDIRDI

"Allah, emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emrediyor" paylaşımında bulunan Esra Şimşek, bu paylaşımı daha sonra kaldırdı.

Esra Şimşek'in daha sonra attığı tweet ise "ima" olarak yorumlandı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: GÖREVİNİN BAŞINDADIR

 Mehmet Şimşek'in istifasını ilettiği iddialarına karşılık Başbakan Binali Yıldırım "görevinin başındadır" sözleriyle cevap vermişti.

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Binali YıldırımMehmet ŞimşekEKONOMİGüncel
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