İşte Yücel’in yeni yönetim şeması

Alper Kutay

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2014-2019 yılları arasında olduğu gibi 2020-2024 yılları arasındaki Stratejik Plan’ı hazırlayarak belediye meclis üyelerine gönderdi. Alanya Belediyesi’nin önümüzdeki 5 yılda yapacağı tüm çalışmaların, hayata geçireceği tüm projelerin ve elde edilecek gelirlerin öngörüsü niteliğinde olan Stratejik Plan’ın, Eylül ayında yapılacak meclis toplantısında gündemin en önemli maddesi olması bekleniyor. Girişinde Başkan Yücel’in önsözünün yer aldığı Stratejik Plan’da ayrıca Alanya Belediyesi’nin yeni yönetim şeması da açıklandı. Başkan Yücel’in yanı sıra meclis ve encümenin de en önemli karar merci olduğu belirtilen şemada 5 Başkan Yardımcısı açıklandı. Buna göre, Hasan Erdoğan, Özgür Karamut, Tunahan Kasapoğlu, Nazmi Yüksel ve Ali Yenialp’in Başkan Yardımcısı oldukları belirtildi.

İŞTE YARDIMCILARA BAĞLANAN BİRİMLER

Hasan Erdoğan’a; Yazı İşleri, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları ve Eğitim ile Spor İşleri Müdürlüğü’nün bağlı olduğu açıklandı. Özgür Karamut’a; Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Kırsal Hizmetler ile Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ifade edildi. Tunahan Kasapoğlu’na; İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje ile Yapı Kontrol Müdürlüğü bağlanırken, Nazmi Yüksel’e ise Ruhsat ve Denetim, Emlak ve İstimlak, Sosyal Yardım İşleri, Destek Hizmetleri ve Mali Hizmet Müdürlüğü’nün bağlandığı kaydedildi. Belediyenin en eski ve deneyimli başkan yardımcısı olan Ali Yenialp’e ise Çevre Koruma ve Kontrol, Kültür ve Sosyal İşleri, Veteriner İşleri, Belediye Tiyatrosu, Temizlik İşleri ile Zabıta Müdürlüğü’nün bağlandığı belirtildi.

İŞTE 5 YILDA ELDE EDİLECEK GELİRLER

Öte yandan 2020 ile 2024 yılları arasında yıl yıl elde edilecek gelirler de kalem kalem açıklandı. Vergi gelirlerinden 2020’de 174 bin, 2021’de 183 bin, 2022’de 192 bin, 2023’de 202 bin, 2024’de ise 212 bin lira gelir elde edileceği, 2024’ün sonunda vergi gelirlerinden kasaya toplam 963 bin lira gireceği belirtildi. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 2020’de 79 bin, 2021’de 83 bin, 2022’de 88 bin, 2023’de 92 bin, 2024’de 96 bin lira gelir elde edileceği, 2024 sonunda ise kasaya 438 bin lira para gireceği kaydedildi. Alınan bağış ve yardımlardan 2020’de 19 bin, 2021’de 20 bin, 2022’de 21 bin, 2023’de 22 bin, 2024’de ise 23 bin lira tahsil edileceği 2024 sonunda ise kasaya toplam 105 bin lira gireceği açıklandı.

DİĞER GELİRLERDEN 742 BİN TL GELİR

Alanya Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı’nda belirtilen “diğer gelirler” kaleminde ise 2020’de 134 bin, 2021’de 141 bin, 2022’de 148 bin, 2023’de 155 bin, 2024’de 163 bin lira gelir elde edileceği, 2024 yılı sonunda ise bu kalemden kasaya toplam 742 bin lira para gireceği ifade edildi. Sermaye gelirlerinde ise 2020’de 18 bin, 2021’de 19 bin, 2022’de 20 bin, 2023’de 21 bin, 2024’de 22 bin lira gelir elde edileceği, 2024 yılı sonunda ise sermaye gelirlerinden kasaya toplam 101 bin lira gireceği açıklandı. 2020 ile 2024 yılları arasında tüm kalemlerden elde edilecek toplam gelirin ise 2 milyon 349 bin 774 lira olacağı belirtildi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILI PLANLADIK’

Stratejik Plan’ın girişinde bir önsöz yazan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yerel yönetimler kamu hizmetlerini zamanında, beklenen kalitede ve planlanan süreçte yapmak durumundadırlar. Eskiden belediyeler bir yıllık bütçe ve çalışma programları düzenlerken; günümüzde stratejik planlamayla belediyenin önündeki beş yılı planlanmaktadır. Bu planlama yapılırken demografik yapıda meydana gelebilecek değişmeler başta olmak üzere altyapı, ulaşım, ekonomik gelişme, fiziki kaynaklar, insan kaynakları niteliği, kültürel etkinlikler ve sosyal belediyecilik gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI

Stratejik planlama, belediyeleri, zamanı geldiğinde yapılacak işlerin gündeme alınması anlayışından uzaklaştırıp, sürdürülebilir hizmet anlayışını geliştirmektedir. Bu yolla işlerdeki aksamalar, plansız gelişmeler, kaybedilen ekonomik değerler ve eksik kalan işlerin önüne geçilebilmektedir. Alanya Belediyesi, 2020-2024 yılları stratejik planlama çalışmasını, paydaşlardan gelen görüşler de dahil olmak üzere Prof. Dr. Süleyman Uyar danışmanlığında oluşturduğu Strateji Geliştirme Kurulu, Strateji Geliştirme Birimi ve Stratejik Planlama Ekibi ile tamamlamıştır. İlgili yıllarda yapmayı planladığımız çalışmalar için yol haritamız olan bu stratejik planda 7 adet amaç ve bu amaca bağlı 26 hedef belirlenmiştir. Stratejik planımızın Alanya’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.