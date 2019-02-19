İşte Vatan Partisi'nin meclis listesi

31 MART Yerel Seçimleri'ne 41 gün kala Alanya'da seçime girecek adaylar seçilmeleri halinde 5 yıl boyunca birlikte mesai yapacakları Belediye Meclis Üyesi Aday Listesi'ni Alanya İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmeye başladı. Listeler 2 hafta askıda kalacak ve olası itirazların ardından son şekli 3 Mart'ta kesinlik kazanacak.
İşte Vatan Partisi Adayı Hasan Faruk Kurtoğlu'nun meclis listesi.
1- TAHİR SERTKAYA
2- AYTEN ALAGÖZ
3- OĞUZHAN KILIÇ
4- HATİCE GÜZEL
5- TUĞFAN İLHAN
6- HÜSEYİN BURAK BOLAT
7- METİN VATANSEVER
8- GÜLTEKİN YEŞİLLİ YÜKSEK
9- HALE KOPER
10- TAYLAN KARAN
11- SUAT UZUN
12- VAKKAS TURAN ORTA
13- GÜLCAN KURTOĞLU