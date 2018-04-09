İşte Saadet Partisi’nin ‘ittifak’ kararı!

16 NİSAN anayasa değişikliği referandumunun ardından Türkiye, %50+1 alan kişinin tüm yürütme yetkisini eline alacağı bir sisteme fiilen geçti. “Koalisyonları bitirecek” diye sunulan bu sistem, şimdiden koalisyon pazarlıklarını başlattı. Bu görüşmelerin önemli taraflarından biri de Saadet Partisi (SP). Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) başta olmak üzere çeşitli partiler, SP ile ittifak görüşmesi yaptı. SP’nin bu konuya yaklaşımını, partinin İlçe Başkanı Arif Gülşen Dim TV’ye (dimtv.tv) anlattı.

SP’ye yönelik alakanın artışının sebeplerini irdeleyen Gülşen, “Herkesin SP’yi yanında görme arzusu, onun bugüne kadar yaptığı icraatlardandır. 1969’da başlayan serüven devam ediyor. Milli Görüş’ün içinden bir kanat tek başına iktidara geldi, ama halkımız bu dönemde, Milli Görüş zamanında yapılanları göremiyor. O nedenle SP’ye teveccüh arttı.” dedi. Kendi çatıları altında tüm partilerle ittifak yapabileceklerini kaydettikten sonra “SP’nin ilkelerini başka bir siyasi parti uygulasa, biz zaten orada olurduk. Biz mutlaka cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız. Bize gelen herkese kapımız açıktır, ama bu çatı altında bizden başka kimse yok.” diyerek, kapılarının ittifaka fiilen kapalı olduğunu kaydetti.