İşte Öcalan’ın milletvekili adayı

DİYARBAKIR Cezaevinde açlık grevi yapan PKK’lılara 248 kutu B-1 vitamin hapı getirirken yakalanan ve sınır dışı edilen Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Feleknaz Uca, Batman’dan HDP milletvekili adayı oldu. Uca’nın adaylığını teröristbaşı Öcalan’ın istediği öğrenildi. Ezidi olan Batmanlı Uca da başvuru sırasında, Öcalan’ın çağrısı üzerine aday olduğunu açıkladı ve “Yıllar önce çeşitli nedenlerle terk etmek zorunda kaldığım Batman’da aktif siyaset için görev üstlenmeye hazırım. Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine Türkiye’de siyaset yapmak istiyorum’’ dedi.
B-1 VİTAMİNİYLE YAKALANMIŞTI
Alman ve Türk vatandaşı olan Uca 16 Kasım 2012 günü Almanya’dan Türkiye’ye gelmiş ve Diyarbakır’a gitmek üzereyken bavulunda 248 kutu B-1 vitamini bulunmuştu. Bu vitaminleri Diyarbakır Cezaevinde açlık grevi yapan PKK’lılara götüreceğini söyleyen Uca gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından da sınır dışı edilmişti. Uca’ya bir yıl süreyle Türkiye’ye giriş yasağı da konulmuştu.
B-1 VİTAMİNİ NE İŞE YARIYOR?
B1 vitamini; açlık grevi ve ölüm orucundaki kişilerde açlık nedeniyle görülen, beden işlevlerinde düzensizlik ve hafıza kaybı yaşamalarına neden olan Wernicke Korsakoff hastalığına önlem olarak kullanılıyor. Ancak, B1 vitamini Türkiye’de saf halde üretilmiyor ve bulunmuyor.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 12:37