İşte İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kapanan sandıklardaki oyların sayılmaya başlamasının hemen ardından; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak İstanbul'un 39 ilçesindeki sonuçlar geldi.
İŞTE İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI
Adalar
Ekrem İmamoğlıu: %70
Binali Yıldırım: % 28
Arnavutköy
Ekrem İmamoğlu: %38
Binali Yıldırım: %60
Ataşehir
Ekrem İmamoğlu: %59
Binali Yıldırım: %39
Avcılar
Ekrem İmamoğlu: %62
Binali Yıldırım: %37
Bağcılar
Ekrem İmamoğlu: %42
Binali Yıldırım %56
Bahçelievler
Ekrem İmamoğlu: %51
Binali Yıldırım: %47
Bakırköy
Ekrem İmamoğlu: &79
Binali Yıldırım: % 20
Başakşehir
Ekrem İmamoğlu: %47
Binali Yıldırım: %51
Bayrampaşa
Ekrem İmamoğlu %50
Binali Yıldırım: %48
Beşiktaş
Ekrem İmamoğlu: %83
Binali Yıldırım: %15
Beykoz
Ekrem İmamoğlu: %49
Binali Yıldırım: %49
Beylikdüzü
Ekrem İmamoğlu: %61
Binali Yıldırım: %37
Beyoğlu
Ekrem İmamoğlu: %51
Binali Yıldırım: %47
Büyükçekmece
Ekrem İmamoğlu : %58
Binali Yıldırım: %40
Çatalca
Ekrem İmamoğlu % 59
Binali Yıldırım: %39
Çekmeköy
Ekrem İmamoğlu: %50
Binali Yıldırım: %48
Esenler
Ekrem İmamoğlu: %37
Binali Yıldırım: %61
Esenyurt
Ekrem İmamoğlu: %57
Binali Yıldırım: %42
Eyüpsultan
Ekrem İmamoğlu: %53
Binali Yıldırım: %45
Fatih
Ekrem İmamoğlu: %49
Binali Yıldırım: %49
Gaziosmanpaşa
Ekrem İmamoğlu: %46
Binali Yıldırım: %52
Güngören
Ekrem İmamoğlu: %48
Binali Yıldırım: %50
Kadıköy
Ekrem İmamoğlu: %81
Binali Yıldırım: %17
Kağıthane
Ekrem İmamoğlu: %48
Binali Yıldırım: %50
Kartal
Ekrem İmamoğlu: %58
Binali Yıldırım: %40
Küçükçekmece
Ekrem İmamoğlu: %59
Binali Yıldırım: %39
Maltepe
Ekrem İmamoğlu: %63
Binali Yıldırım: %36
Pendik
Ekrem İmamoğlu: %46
Binali Yıldırım: %52
Sancaktepe
Ekrem İmamoğlu: %51
Binali Yıldırım: %47
Sarıyer
Ekrem İmamoğlu: %60
Binali Yıldırım: %38
Silivri
Ekrem İmamoğlu: %61
Binali Yıldırım: %37
Sultanbeyli
Ekrem İmamoğlu: %32
Binali Yıldırım: %65
Sultangazi
Ekrem İmamoğlu: %41
Binali Yıldırım: %57
Şile
Ekrem İmamoğlu: %49
Binali Yıldırım: %49
Tuzla
Ekrem İmamoğlu: %53
Binali Yıldırım: %45
Ümraniye
Ekrem İmamoğlu: %47
Binali Yıldırım: %51
Üsküdar
Ekrem İmamoğlu: %54
Binali Yıldırım: %44
Zeytinburnu
Ekrem İmamoğlu: %52
Binali Yıldırım: %47
İşte İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları
23 Haziran seçimleri resmi olmayan rakamlara göre belli oldu
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kapanan sandıklardaki oyların sayılmaya başlamasının hemen ardından; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak İstanbul'un 39 ilçesindeki sonuçlar geldi.