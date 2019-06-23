İşte İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları

23 Haziran seçimleri resmi olmayan rakamlara göre belli oldu

İşte İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde kapanan sandıklardaki oyların sayılmaya başlamasının hemen ardından; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak İstanbul'un 39 ilçesindeki sonuçlar geldi.
İŞTE İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI
 
Adalar
 
Ekrem İmamoğlıu: %70
 
Binali Yıldırım: % 28
 
Arnavutköy
 
Ekrem İmamoğlu: %38
 
Binali Yıldırım: %60
 
Ataşehir
 
Ekrem İmamoğlu: %59
 
Binali Yıldırım: %39
 
Avcılar
 
Ekrem İmamoğlu: %62
 
Binali Yıldırım: %37
 
Bağcılar
 
Ekrem İmamoğlu: %42
 
Binali Yıldırım %56
 
Bahçelievler
 
Ekrem İmamoğlu: %51
 
Binali Yıldırım: %47
 
Bakırköy
 
Ekrem İmamoğlu: &79
 
Binali Yıldırım: % 20
 
Başakşehir
 
Ekrem İmamoğlu: %47
 
Binali Yıldırım: %51
 
Bayrampaşa
 
Ekrem İmamoğlu %50
 
Binali Yıldırım: %48
 
Beşiktaş
 
Ekrem İmamoğlu: %83
 
Binali Yıldırım: %15
 
Beykoz
 
Ekrem İmamoğlu: %49
 
Binali Yıldırım: %49
 
Beylikdüzü
 
Ekrem İmamoğlu: %61
 
Binali Yıldırım: %37
 
Beyoğlu
 
Ekrem İmamoğlu: %51
 
Binali Yıldırım: %47
 
Büyükçekmece
 
Ekrem İmamoğlu : %58
 
Binali Yıldırım: %40
 
Çatalca
 
Ekrem İmamoğlu % 59
 
Binali Yıldırım: %39
 
Çekmeköy
 
Ekrem İmamoğlu: %50
 
Binali Yıldırım: %48
 
Esenler
 
Ekrem İmamoğlu: %37
 
Binali Yıldırım: %61
 
Esenyurt
 
Ekrem İmamoğlu: %57
 
Binali Yıldırım: %42
 
Eyüpsultan
 
Ekrem İmamoğlu: %53
 
Binali Yıldırım: %45
 
Fatih
 
Ekrem İmamoğlu: %49
 
Binali Yıldırım: %49
 
Gaziosmanpaşa
 
Ekrem İmamoğlu: %46
 
Binali Yıldırım: %52
 
Güngören
 
Ekrem İmamoğlu: %48
 
Binali Yıldırım: %50
 
Kadıköy
 
Ekrem İmamoğlu: %81
 
Binali Yıldırım: %17
 
Kağıthane
 
Ekrem İmamoğlu: %48
 
Binali Yıldırım: %50
 
Kartal
 
Ekrem İmamoğlu: %58
 
Binali Yıldırım: %40
 
Küçükçekmece
 
Ekrem İmamoğlu: %59
 
Binali Yıldırım: %39
 
Maltepe
 
Ekrem İmamoğlu: %63
 
Binali Yıldırım: %36
 
Pendik
 
Ekrem İmamoğlu: %46
 
Binali Yıldırım: %52
 
Sancaktepe
 
Ekrem İmamoğlu: %51
 
Binali Yıldırım: %47
 
Sarıyer
 
Ekrem İmamoğlu: %60
 
Binali Yıldırım: %38
 
Silivri
 
Ekrem İmamoğlu: %61
 
Binali Yıldırım: %37
 
Sultanbeyli
 
Ekrem İmamoğlu: %32
 
Binali Yıldırım: %65
 
Sultangazi
 
Ekrem İmamoğlu: %41
 
Binali Yıldırım: %57
 
Şile
 
Ekrem İmamoğlu: %49
 
Binali Yıldırım: %49
 
Tuzla
 
Ekrem İmamoğlu: %53
 
Binali Yıldırım: %45
 
Ümraniye
 
Ekrem İmamoğlu: %47
 
Binali Yıldırım: %51
 
Üsküdar
 
Ekrem İmamoğlu: %54
 
Binali Yıldırım: %44
 
Zeytinburnu
 
Ekrem İmamoğlu: %52
 
Binali Yıldırım: %47
 

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