İşte görevden alınan belediye başkanlarının yerine atanan isimler

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı. Bakanlık, Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkan vekilliklerine il valileri atadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı. Belediye başkanlarının neden görevden alındığına dair açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturma ve soruşturmalara değinerek yerlerine atanan isimleri açıkladı.

DİYARBAKIR

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'nci maddelerini hatırlatan Bakanlık, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atadı.

MARDİN

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atadı.

VAN

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirdi.