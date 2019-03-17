İşte Erdoğan'ın Alanya projeleri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Alanya'ya seçim mitingine katılmak için bugün Antalya'ya geldi. Saat 17.50'de Antalya Havalimanı'na uçağı inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Kepez Turgut Özal Salonu yanındaki alanda düzenlenen miting için havalimanından ayrıldı. Mitinge Alanya’dan Cumhur İttifakı’nın adayı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile onlarca özel araç ve otobüsle yüzlerce partili ve vatandaş da katıldı. Erdoğan’ın konuşması öncesi Başkan Türel ve aralarında Başkan Yücel’in de yer aldığı 19 ilçenin Cumhur İttifakı adayları sahneye davet edilerek vatandaşları selamladı.

‘CHP SEÇİMİ YALANLARLA KAZANDI’

Ak Parti’nin Antalya mitinginde ilk konuşmayı Ak Parti Antalya İl Başkanı Avukat İbrahim Ethem Taş yaptı. Parti olarak ilk günkü aşkla bir arada olduklarını, beka için yeni bir destan yazacaklarını söyleyen Taş, gayret, tevazu ve samimiyetle, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın mührünü vuracaklarını kaydetti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise CHP'nin 2009 yılında seçimi yalanlarla aldıklarını söyleyerek, "Antalya'yı muhtaç hale getirdiler. Belediyede alın teriyle çalışan işçinin, esnafın parasını ödemediler. Antalya'ya tek çivi çakmadan 5 seneyi heba ettiler. Verilen sözler birer birer unutuldu. Biliyorsunuz sözünü tutmaya siyasette, 'namert' denir. Şimdi hiç ders almamışlar. Aynı sözlerle ve yalanlarla karşımızdalar" dedi.

ALANYA’YA YENİ ÖĞRENCİ YURDU SÖZÜ

Mitingde son konuşmayı Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Antalya'nın huzuru, barışı, kalkınması, gelişmesi, gerçek potansiyelini hayata geçirmesi için mücadele ettiklerini söyleyen Erdoğan, “Lafla güzellik olmaz dedik ve eserlerimize damgamızı vurduk. Son 17 senede Antalya'ya 40 katrilyon TL’lik yatırım yaptık. Sadece eğitimde 2.1 milyon TL’lik kaynak kullanarak yeni derslik açtık. Şehrimize biri vakıf, üçü devlet olmak üzere dört üniversite kurarak üniversite sayımızı beşe yükselttik. 9 bin 148 kapasiteli yurtlar açtık. Antalya, Serik, Elmalı ve Alanya olmak üzere toplamda 4 bin 750 kişilik 5 adet yükseköğrenim yurdu daha açacağız. Antalya'ya Alanya'ya Seriye Manavgat'a Gençlik Merkezleri çeşitli branşlarda spor tesislerini biz kazandırdık” diye konuştu.

ALANYA’YA YENİ HASTANE GELİYOR

Antalya’ya yapacakları bin yataklı şehir hastanesinin ihale sürecinin devam ettiğini belirten Erdoğan, “Toplamda 450 yataklı Alanya, Konyaaltı ve Döşemealtı devlet hastaneleri ile birlikte 32 sağlık tesisi projemiz daha var. TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 4 bin 432 konut projesini hayata geçireceğiz. İmar barışıyla 400 bin Antalyalı kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Antalya'ya tam 18 tünel yaptık. Dağları deldik, çünkü biz Ferhat’ız siz Şirin. Gündoğmuş-Köprülü yolunu, Sarıveliler-Taşkent-Alanya ayrımı yolunu bu yıl tamamlıyoruz. Konaklı-Güzelbağ yolu da bu sene bitiyor. Alanya Doğu Çevreyolu’nu gelecek sene tamamlıyoruz. Manavgat-Alanya ayrımı, Akseki yolu ve güzergahtaki 4 adet çift tüp tünel ile köprülerde çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Alanya ayrımı Hadim yolunu ise 2 yıla kadar kullanıma açıyoruz. Antalya-Alanya Gazipaşa yolu ile Gökçebelen Tüneli’ni de 2 yıla kadar hizmete sunuyoruz” dedi.

‘GAZİPAŞA HAVALİMANI REKORA KOŞUYOR’

Antalya’ya ikinci bir havalimanı olarak Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, “Açılışını bizzat kendimiz yaptık. Şimdi de Batı Antalya Havalimanı yapmak için çalışmalara başladık. Havalimanını 2023 yılına kadar tamamlayıp hizmete almayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl Antalya'ya 12,4 milyon turist geldi. Hava trafiğinde de çok ciddi artışlar yaşandı. 2003 yılında 13 milyon 71 bin olan Antalya Havalimanı yolcu trafiği şimdi 31 milyon 506 bin oldu. Geçtiğimiz yıl Gazipaşa-Alanya Havalimanı 1 milyon 215 bin yolcu rekorunu kırdı, her yıl da artıyor” dedi.

‘HİÇ KİMSENİN YAŞAMINA KARIŞMAYIZ’

Antalya’dan önce İzmir’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ortak miting yaptıklarını anımsatan Erdoğan, “Bizim için ‘Bunlar iktidara gelince insanların giyimine kuşamına, yaşam tarzına karışır’ dediler. Bakın, 17 yıldır İzmir’de insanlar nasıl özgürce yaşıyor. Antalya’ya bakıyorum, aynı. İşte burada hanımefendiler var. Özgürlüğünüze karışan oldu mu? Bunlar hep Bay Kemal’in işleri. Ama onun devrini bitirmek sizin elinizde. Koltuktan kalkmıyor. 9 kere yenildi, yine o koltukta oturuyor. İzmir gibi Antalyalı vatandaşlarımız 31 Mart’ta Bay Kemal’e gereken dersi verecektir” dedi. CHP’nin terör örgütü destekçisi partilerle kol kola seçime girdiğini, Kepez’de bir belediye meclis üyesinin de terörist elebaşına özgürlük isteyen şahıs olduğunu söyleyen Erdoğan, ayrıca Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik yaşanan terörist saldırının da takipçisi olduğunu kaydetti. Antalya’da Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e güçlü bir destek beklediklerini söyleyen Erdoğan, “İşte hizmetlerimiz ortada. Antalya’yı ihya ettik. Menderes Bey’i sizlere emanet ediyorum. Hizmetlerimizin aynı şevkle devam etmesi için sizlerden yine güçlü bir destek istiyoruz” diye konuştu.