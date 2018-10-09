İşte CHP'de aday tarifesi

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için adaylık sürecini başlattı. İl ve ilçe örgütlerine gönderilen genelge ile hem aday adaylarının başvurusu için öngörülen tarih, hem de aday adaylarından başvuru sırasında alınacak ücretler belirlendi. CHP MYK'nın önceki gün yapılan olağanüstü toplantısında aday tespit yöntemleri değerlendirilirken, adaylık takvimi ve başvuru ücretleri de netleştirildi. Yerel seçimlerde adaylık başvuruları sürecinin başlatılması kararı verilerek CHP örgütüne adaylık süreciyle ilgili genelge gönderildi. Parti yönetiminin il ve ilçe örgütlerine gönderdiği genelgede aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin 1 Ekim-12 Ekim arası görevlerinden istifa etmeleri istendi. Ayrıca milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarların adaylık için istifa etmelerinin zorunlu olmadığı ifade edildi.

BAŞVURULAR 19 EKİM’E KADAR

CHP'den aday olmayı düşünenlerin de 1 Ekim ve 19 Ekim tarihleri arasında aday adaylığı başvurusunu yapmaları istendi. CHP Tüzüğü'ne göre haklarında ihraç ve 1 yıllık süre ile kınama cezası verilmiş olanlar ile yasalara göre adaylıklarında engel olanlar ile il/ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmemiş olanların başvuru yapamayacağı belirtildi. Aday adaylarının belirlenen başvuru ücretlerine göre ise büyükşehir belediye başkan aday adayları için 10 bin, nüfusu 100 bin ve üzeri il ve ilçe belediye başkanlığı için 7 bin 500, nüfusu 50-100 bin olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 5 bin, nüfusu 15-50 bin arasında olan il, ilçe ve belde belediye başkanlığı için 3 bin, nüfusu 15 binin altında olan il, ilçe ve beldeler için de 1.500 lira olacak.

ALANYA’DA YEŞİLDAL VE TAKAVÜT

Belediye meclis üyeliği için aday adaylığı başvurularının ücreti ise 3 bin 500 ila 250 lira arasında değişiyor. Alanya’da ise henüz aday belli olmadı. CHP İlçe Teşkilatı’nın geçtiğimiz Cumartesi günü ALTSO Konferans Salonu’nda yaptığı Danışma Meclisi’nde üyelerin önüne konulan sandıktan ise Şengül Yeşildal ile Ali Takavüt çıkmıştı. CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’nın her iki aday ile de sık sık görüşmeler yaptığı, ancak başka bir ismin de aday olabileceğini söylediği öğrenildi.