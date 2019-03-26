İşte BŞB üyelerinin karnesi

Ceren ŞAHİN

YEREL seçimlere sayılı günler kala Alanya Belediyesi'ni yönetmek adına siyaset sahnesinde yerini alan adaylar, meclis üyesi adaylarıyla birlikte saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Peki, geçtiğimiz 5 yılda Antalya Büyükşehir (BŞB) Belediyesi’nde Alanya’yı kaç meclis üyesi temsil etti? Gerçekleşen meclis toplantılarına katılım oranları nasıl oldu? İşte Antalya’da Alanya halkını temsil eden meclis üyelerinin 5 yıllık karnesi:

ANTALYA’DA 8 ÜYEMİZ VARDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıllık hizmet döneminde gerçekleşen meclis toplantılarında Alanya’yı 7 meclis üyesi temsil etti. Alanyalı BŞB meclis üyeleri AK Parti'den Emin Hatipoğlu, Kerim Başkaptan, MHP'den Zihni Asiltürk, Abdullah Sönmez, Kerim Aydoğan, Mustafa Tuna ve CHP'den Erkan Demirci’ydi. Ak Parti’den 2, MHP’den 4, CHP’den 1 meclis üyesi olmak üzere 7 kişiden oluşan temsil ekibine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel eklendiğinde net sayı 8'di.

ANTALYA’DA KAÇ TOPLANTI YAPILDI?

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi ayda 2 defa olmak üzere yılın 11 ayı toplanıyor ve 19 ilçesiyle birlikte Antalya için gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanıyor. Toplam 5 yıllık hizmet süresi boyunca ise yapılan toplantı sayısı 110 oluyor.

EN ÇOK KATILAN ERKAN DEMİRCİ OLDU

Meclis üyeleri arasında Antalya’da gerçekleşen toplantılara en çok katılım sağlayan üye CHP’li meclis üyesi Erkan Demirci olurken, Demirci 110 toplantının yalnızca 3’üne katılmadı. Ak Parti’li meclis üyelerinin karneleri de katılım açısından iyi oldu. Katılım bazında Demirci’yi Ak Parti’li meclis üyesi Kerim Başkaptan takip ederken, bir diğer meclis üyesi olan Emin Hatioğlu’nun da yaklaşık 90 toplantıya katıldığı öğrenildi. MHP’li meclis üyeleri arasında Zihni Asiltürk yaklaşık 90 toplantıya katılırken, Kerim Aydoğan ve Mustafa Tuna’nın 110 toplantının toplamda 10’una katılmadıkları belirtildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ise ayda iki kez gerçekleşen toplantıların en az biri olmak üzere toplamda yarısına katılım sağladığı edinilen bilgiler arasında.

‘ALANYA’NIN SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTIM’

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Şehir Bölge Plancısı Erkan Demirci, toplantı katılımlarına ilişkin yapmış olduğu açıklamada “12 ayın 11 ayında toplantı yapılıyor. 5 yıllık hizmet dönemi boyunca ayda 2 defa olmak üzere toplamda 110 toplantı gerçekleştirildi. Ben bu toplantıların 2 veya 3’üne katılım gösteremedim. En çok katılan ben varım. Bize oy veren insanlar var. Ben 38 bin kişinin oyunu alarak gittim. Ben gitmeseydim onların bana verdiği görevi ifa etmeyerek saygısızlık etmiş olacaktım. Yanı sıra imar konularıyla ilgili mesleğimle de alakalı olması münasebetiyle Alanya’mıza katkı sağlayabileceğimiz ne var ise yapmak adına hemen hemen hepsine katılma gayreti içerisinde oldum. Alanya halkının sesinin Antalya’da duyulması adına 5 yıllık süreçte elimden geldiğince görüşlerimi beyan ettim. Herkesin bildiği üzere Alanya, Antalya’dan yönetiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’da yaşanan pek çok sorundan kısmen haberdar oluyor. Ya da Ak Parti’nin aktardığı kadarını biliyor. Ben de farklı bir gözle Alanya’nın ihtiyaçlarını ve sesini duyurmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

‘ÖNEMLİ OLAN HALKA HİZMET ETMEKTİR’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise yapmış olduğu değerlendirmede “Biz listemizi yaparken halk odaklı hareket ettik’ derken tam da bundan bahsediyorduk. Bu anlamda Erkan Demirci en iyi örnektir. Her belediye başkanı tarafından takdir edilen bir isimdir. Halkın seçtiği insanların, meclis üyelerinin temsil noktasında aldığı oyların karşılığını vermesi gerekir. Sorumluluk duygusunu yüreğinde hissetmesi gerekir. Cumhur İttifakı listesine baktığımızda ise hizmet odaklı ve halkın temsili açısından iyi bir liste hazırlanmadığını görüyor ve biliyoruz. İsimler güçlü olabilir, sosyal hayatın içerisinde etkili olabilirler. Fakat önemli olan halka hizmet etmek, Alanya’nın sorun ve sıkıntılarını Antalya’ya taşımaktır. Abdullah Sönmez’in katılım sağlamamasına geldiğimizde ise zaten isminden korkulduğu için Sayın Sönmez en başından bu yana dışarıda bırakılmak isteniyordu. Herkesçe bilinen bir şey. Sönmez de tavrın karşılığı gereğince yapılan yanlışlara ortak olmak istemedi. Zaten biz de Alanya’nın ortak akılla yönetilmediğini ve ekip ruhuna uygun bir çalışma gerçekleştirilmediği biliyor ve sürekli olarak söylüyoruz” şeklinde konuştu.

