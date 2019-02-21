İşte Başkan Yücel'in A Takımı

Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 24 Haziran Genel Seçimleri sürecinde kurduğu ve ‘ülkenin bekası için’ sloganıyla 31 Mart Yerel Seçimleri’ne taşıma kararı aldığı Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in listesi kamuoyunda olumlu etki bıraktı. Başkan Yücel, MHP ile Ak Parti’yi, ayrıca toplumun tüm kesimlerini kucaklayan listeyi MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu birlikte hazırladı.

İLK SIRADA KERİM AYDOĞAN VAR

Başkan Yücel listenin ilk sırasına, 2014’te 2. sıradan yer verdiği Kerim Aydoğan’ı yazdı. Alanya siyasetinin duayen isimlerinden olan, Gold City Turizm Kompleksi ile turizmcilik yapmasının yanı sıra tarımsal yatırımları da bulunan 58 yaşındaki Kerim Aydoğan, listenin lokomotif ismi oldu. Cumhur İttifakı’nın ikinci sırasında Ak Parti’nin kuruluşundan bu yana aktif görevler alan ve yakın çevresinde ‘tam bir dava adamı’ olarak adlandırılan Peyzaj Mimarı Mehmet Ali Kiriş’e yer verildi. 48 yaşındaki Kiriş’in 1 Nisan sonrası Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı olması bekleniyor.

ALİ ŞAHİN EN DENEYİMLİ İSİMLERDEN

Listenin 3. sırasında Konaklı siyasetinin etkin isimlerinden Ali Şahin’e yer verildi. 70 yaşındaki Şahin, uzun süre Konaklı Belediye Başkanlığı yapmış bir isim ve halen petrolcülük yapıyor. 4. sırada 2009’dan bu yana iki dönemdir mecliste görev alan Alper Birer’e yer verildi. Mali Müşavir olan 44 yaşındaki Alper Birer, iki dönemdir Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevi üstleniyor. Başkan Yücel, 2014’te birlikte yola çıktığı Yüksek Mimar Melike Nazifoğlu’ndan bu dönem de vazgeçmedi ve 5. sıraya yazdı. 43 yaşındaki Nazifoğlu, bir dönem İmar Komisyonu Başkanlığı da yapmıştı.

İLK FİNLANDİYA ASILLI TÜRK ADAY

Listenin en çok ilgi çeken isimlerinden biri olan Finlandiya asıllı Paulina Müftüoğlu ise ekonomist. 46 yaşındaki Müftüoğlu, aynı zamanda Türk spor camiasının yakından tanıdığı Alanyalı eski Süper Lig Hakemi Kuddusi Müftüoğlu’nun eşi. 7. sırada yer alan 42 yaşındaki Tunahan Kasapoğlu ise mimar. 2014’te Başkan Yücel’le yola çıkan ve Başkan Yardımcısı olan Kasapoğlu, Alanya siyasetinin tanınmış simalarından Hüseyin Kasapoğlu’nun oğlu. Başkan Yücel, 8. sırada Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun en yakın çalışma arkadaşlarından olan Muammer Özbudak’a yer verdi. Halen Toklu ile birlikte ortak işletmeleri bulunan 32 yaşındaki Özbudak, işletme mezunu.

EN YAŞLI İSİM KERİM ERTEKİN

Listenin 9. sırasında Demirtaş Mahallesi’nden İnşaat Mühendisi Mehmet Ali Tekin yer alıyor. 42 yaşındaki Tekin’in Alanya merkezin yanı sıra civar mahallelerde önemli inşaat ve tarımsal yatırımları bulunuyor. Ak Parti kontenjanından 10. sırada Okurcalar Mahallesi’nin tanınmış siyasetçilerinden Bilal Azak yer alıyor. Turizmcilik yapan ve lise mezunu olan 53 yaşındaki Bilal Azak, meclis üyesi adayı olmadan önce Ak Parti yönetiminden görev alıyordu. Listenin 11. sırasında, seçildiği takdirde meclisin en yaşlı ismi olması beklenen 73 yaşındaki Kerim Ertekin yer alıyor. Uzun yıllar Cikcilli Mahallesi’nde hem muhtarlık hem de belediye başkanlığı yapan Ertekin, aynı zamanda Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel’in de kayınpederi.

SÜNBÜL MHP KONTENJANINDAN GİRDİ

Ak Parti kontenjanından listenin 12. sırasında Demirtaş bölgesinden Meliha Aras Erdoğan’a yer verildi. 46 yaşındaki Ziraat Mühendisi Erdoğan, 2014 seçimlerinde Ak Parti adayı Hasan Sipahioğlu’nun da listesine girmiş ancak seçilememişti. 13. sırada MHP’nin Alanya’daki sembol isimlerinden Mustafa Sünbül yer alıyor. 55 yaşındaki Sünbül, oto galericilik yapıyor. Listeye Ak Parti adına 14. sıradan giren Ahmet Dayanç ise halen Alanya Dövizciler Birliği Başkanlığı yapıyor. 51 yaşındaki Dayanç, geçtiğimiz dönem Ak Parti İlçe Teşkilatı’nda da yönetim kurulu üyesiydi.

YÜCEL’DEN NURİ TOKUŞ SÜRPRİZİ

Başkan Yücel’in bu dönem listeye yazdığı sürpriz isimlerden biri de Nuri Tokuş. Lise mezunu olan, halen tarım ve turizmle uğraşan 39 yaşındaki Tokuş’un, Alanya’nın yerlilerinden yüksek oy alacak isimlerin başında geldiği ifade ediliyor. 2014’te Ak Parti’den meclis giren ve bu dönem yeniden listeye yazılan bir başka isim de Arif Tok oldu. 44 yaşındaki Tok, İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapıyor. Eski meclis üyesi Abdullah Öztürk’ün MHP’den ve meclisten istifa etmesinin ardından yedek listeden meclis üyesi olan Emine Çalış’a Başkan Yücel bu dönem ana listede yer verdi. 34 yaşındaki Çalış, tekstil işiyle uğraşıyor.

CUMHUR’DA RİZE’DEN İKİ SÜRPRİZ İSİM

Listede 18. ve 19. sırada iki Karadenizli isme yer verilmesi ise dikkat çekti. 18. sırada 48 yaşındaki müteahhit Kayhan Balta MHP adına, yine 48 yaşındaki Ali Rıza Kayacı da Ak Parti adına meclise aday oldu. Kayacı’nın harita mühendisi olduğu bildirildi. 20. sırada Zencefil Restoran’ın sahibi Mehmet Babaoğlu’na yer verildi. 57 yaşında olan Babaoğlu lise mezunu. 2014 yerel seçimlerinde Hasan Sipahioğlu’nun listesinden meclise giren Mehmet Şenli’ye bu dönem 21. sırada yer verilmesi dikkat çekti. 54 yaşında olan Şenli’nin Alanya’nın yerli ailelerinden yüksek oy alması bekleniyor.

UĞUR OĞUZ MHP ADINA LİSTEYE GİRDİ

Listede 22. sırada 30 yaşındaki mimar Merve Baysal’a yer verilirken, 23. sıraya Mahmutlar Mahallesi’nin tanınmış simalarından Mustafa Keşoğlu yazıldı. 50 yaşında olan Keşoğlu’nun tarım sektöründe faaliyet gösteren bir firması var. Listede kendisine 24. sırada yer bulan ve aslen Balıkesirli olan Avukat Uğur Oğuz ise 44 yaşında. Oğuz bir dönem MHP’de aktif siyaset yapmış, ardından adı İyi Parti ile anılmıştı. Konya Selçuklu doğumlu olan Erkan Cebeci ise Ak Parti adına listeye 25. sıradan girdi. Listenin en genç isimlerinden olan 27 yaşındaki Cebeci’nin mesleği ise müteahhitlik.

LİSTENİN TEK DOKTORU TUNCAY SARMAN

Cumhur İttifakı’nın tek doktoru ise Diş Hekimi Tuncay Sarmaz. MHP yönetiminden istifa edip aday olan 33 yaşındaki Sarmaz aslen Ankaralı. Listede 27. sırada yer bulabilen esnaf Ahmet Edişmen aslen Gündoğmuşlu ve 52 yaşında. 39 yaşındaki Mali Müşavir Fatma Ünal Akın’a listede 28. sırada yer verilirken, 46 yaşındaki Cengiz Toksöz 29. sıradan aday gösterildi. 26 yaşındaki Avukat Mehmet Akman’a 30. sırada, 32 yaşındaki Niğdeli sigortacı Şenay Demirtaş Akın’a ise 31. sırada yer verildi. 29 yaşındaki Mimar Özlem Payalıoğlu listeye 32. sıradan, 28 yaşındaki esnaf Sevda Özarslan ise 33. sıradan girebildi.

ADEM ER YÜCEL’İN YİNE VAZGEÇİLMEZİ

Başkan Yücel’in kontenjan listesinin birinci sırasında ise Batı Alanya’nın önemli ailelerinden Er ailesi mensubu Adem Er’e yer verildi. 2014’ten bu yana Başkan Yardımcısı olan ve gerek Alanya Belediyesi içerisinde, gerekse Alanya’da çok sevilen bir isim olarak bilinen İnşaat Yüksek Mühendisi Adem Er 43 yaşında. Kontenjan 2. sırada eski ALTSO Başkan Adayı ve 2014-2019 arası meclis üyesi olan 49 yaşındaki Mustafa Tuna, 3. sırada 42 yaşındaki eski ALKOD Başkanı Fevzi Alaaddinoğlu’na yer verildi. Alaaddinoğlu aynı zamanda CHP’nin eski ilçe başkanlarından Şevki Türktaş’ın da damadı. Kontenjan listesinin son sırasında ise Alanya Ülkü Ocakları eski başkanı Mustafa Toksöz’e yer verildi. 2014’ten beri meclis üyesi olan Toksöz ise 39 yaşında.