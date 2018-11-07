İşte Bakan Çavuşoğlu farkı

GEÇEN hafta Katar’a, oradan Antalya’ya giden Bakan Çavuşoğlu, Japonya temaslarının ardından bu kez Brunei’e ve Laos’a geçti. Seyahatler sırasında da boş durmayıp uçakta bile çalışan Bakan Çavuşoğlu’nun çok özel görüntülerine Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Merkezi ulaştı. Bakan Çavuşoğlu’nun seyahat sırasında çalışırken demli çay içtiği ve bilgisayarından ünlü halk ozanı Neşet Ertaş dinlediği ortaya çıktı. Bakan Çavuşoğlu’nun, Neşet Ertaş’ın “Yalan Dünya” adlı şarkısına zaman zaman eşlik etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret çerçevesinde gittiği Brunei'de çeşitli temaslarda bulundu.

ÇAVUŞOĞLU SARAYDA AĞIRLANDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Brunei Sultanı Hacı Hassan el-Bolkiah tarafından Istana Nurul Iman Sarayı'nda kabul edildi. Görüşmelerde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yapılması, yatırımların artırılması, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Brunei temaslarının ardından Laos'a geçti. Bakan Çavuşoğlu, iki günlük ziyaret kapsamında Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ve Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Kommasith ile yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Laos arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirme imkanlarını ele aldı, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öte yandan, ziyaret Türkiye'den Laos'a Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.