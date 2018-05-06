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İşte Alanya'dan temayül yoklamasına girenler

Ak Parti'de Alanya'dan Mevlüt Çavuşoğlu, Sena Nur Çelik, Hüseyin Güney, Abdullah Öztürk, Hüsnü Akçalıoğlu, Nurettin Uludağ, Necati Yıldırım, Ömer Kocaman, Övünç Özkan, Mine Karagöz, Erdinç Hakan Koşmaz, Hasan Murat Diler, Sibel Kurtoğlu Yıldırım, Yusuf Uzun ve İsmail Yıldız temayül yoklamasına girdi

İşte Alanya'dan temayül yoklamasına girenler

Ak Parti'de Alanya'dan Mevlüt Çavuşoğlu, Sena Nur Çelik, Hüseyin Güney, Abdullah Öztürk, Hüsnü Akçalıoğlu, Nurettin Uludağ, Necati Yıldırım, Ömer Kocaman, Övünç Özkan, Mine Karagöz, Erdinç Hakan Koşmaz, Hasan Murat Diler, Sibel Kurtoğlu Yıldırım, Yusuf Uzun ve İsmail Yıldız temayül yoklamasına girdi

06 Mayıs 2018 Pazar 22:37
İşte Alanya'dan temayül yoklamasına girenler
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya İl Başkanlığı 27. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı temayül yoklaması, 5 Mayıs Cumartesi günü Komisyon Başkanı Murat Alparslan'ın gözetmenliğinde yapıldı. Aday adaylarının listelerinin bulunduğu tercih listesinden 16 aday adayı işaretlenerek oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Yoklamada il, ilçe ana kademe kadın gençlik kolları yönetimlerinden yaklaşık 3 bin partili 124 aday için oy kullandı. Alanya'dan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, Alanya Belediye Meclisi üyeleri ve mahalle başkanları da oy kullandı. Oy kullanma işleminde 16 aday için seçim yapma zorunluluğu konuldu. Bu sayıdan az ya da fazla seçim yapılan tercih listelerinin geçersiz olarak kabul edileceği bildirildi.
ÇAVUŞOĞLU YENİDEN ADAY ADAYI
Antalya'da Hüseyin Samani dışındaki milletvekillerinin tamamı yeniden aday adayı oldu. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın ve Atay Uslu yeniden aday adaylığı için başvurdu. Ak Parti Antalya'nın bir önceki il başkanı Rıza Sümer de aday adaylığı için başvuranlar listesinde yer alırken, Alanya'dan Hüseyin Güney, Abdullah Öztürk, Hüsnü Akçalıoğlu, Nurettin Uludağ, Necati Yıldırım, Ömer Kocaman, Övünç Özkan, Mine Karagöz, Erdinç Hakan Koşmaz, Hasan Murat Diler, Sibel Kurtoğlu Yıldırım, Yusuf Uzun ve İsmail Yıldız resmen başvuru yaptı. 2015 yılı milletvekilli seçimlerinde 14 milletvekili bulunan Antalya'da Ak Parti'ye toplam başvuru sayısı 116 olurken, bu dönem mecliste 16 milletvekiliyle temsil edilecek olan Antalya'nın aday adayı sayısı 124'e yükseldi. 93 erkek, 31 kadın aday adayı milletvekilliği için başvuruda bulundu.
LİSTELER 21 MAYIS'TA AÇIKLANACAK
Her üç aday adayından 1'inin kadın olduğu başvurular arasında Rus asıllı iki kadın Türk vatandaşı da bulunuyor. Elizevata İbak ve İrina Balcı da Ak Parti Antalya'dan milletvekili adayı olabilmek için yarışacaklar. Temayül yoklamasında elde edilen sonuçlar Antalya'da açılmadan Ankara'dan gelen ekip tarafından çuvallara konularak direkt Ak Parti Genel Merkezi'ne gönderildi. Çıkan sonuçlar listeler hazırlanırken yol gösterici olacak. Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da temayül yoklamasında partililere kısa bir konuşma yaparak yoklamanın hayırlı olmasını diledi. Ak Parti Genel Merkezi tarafından değerlendirilecek olan sonuçlar kesin isimler olmadığı için açıklanmayacak. Adaylar, 21 Mayıs tarihinde yine Ak Parti Genel merkezi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

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