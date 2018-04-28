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İşte Alanya'dan çıkan milletvekili aday adayları

24 Haziran Genel Seçimleri'ne 57 gün kala heyecan doruğa çıktı. Alanya'dan milletvekili aday adaylığı için Ak Parti'de 6, MHP'de 2, CHP'de 2 ve İyi Parti'de 4 isim resmen başvuru yaptı

İşte Alanya'dan çıkan milletvekili aday adayları

24 Haziran Genel Seçimleri'ne 57 gün kala heyecan doruğa çıktı. Alanya'dan milletvekili aday adaylığı için Ak Parti'de 6, MHP'de 2, CHP'de 2 ve İyi Parti'de 4 isim resmen başvuru yaptı

28 Nisan 2018 Cumartesi 01:45
İşte Alanya'dan çıkan milletvekili aday adayları
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GENEL seçimlerin erkene alınması Alanya siyasetini de hareketlendirdi. Ak Parti'de 24 Nisan Salı günü başlayan başvuru süreci yarın bitecek. CHP'de başvurular 30 Nisan'da başlayacak, 7 Mayıs'ta sona erecek. MHP'de müracaatlar çarşamba günü başladı, 3 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de bitecek. Ak Parti, yarın sona erecek müracaatların ardından elini çabuk tutup delegenin önüne hemen sandık koyacak. Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 2 Mayıs Çarşamba günü Antalya'daki partililere yönelik temayül yoklaması yapacak.

AK PARTİ DELEGEYE SORACAK

AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yapan isimler yarın önce kamuoyuna açıklanacak, ardından temayülde delegelere "Kimi milletvekili adayı görmek istiyorsunuz?" sorusu yöneltilecek. Sandıktan çıkan sonuçlar Ak Parti Genel Merkezi'ne gönderilecek. Ak Parti'de dün itibariyle Hüseyin Güney, Nurettin Uludağ, Ömer Kocaman, Hüsnü Akçalıoğlu, Necati Yıldırım ve Abdullah Öztürk resmen aday adayı oldular. Yeni Alanya'nın internet sitesinde 4 gün önce başlayan aday adayı anketinde ise en çok oyu Güney, Uludağ ve Kocaman aldı.

YILDIZ SÜRPRİZ YAPABİLİR Mİ?

MHP'DE Ömer Özbek ve Ali Üzüm, CHP'de Ali Takavüt ve Gökhan Sipahioğlu, İyi Parti'den Alper Arıkan, Cahit Kocabeyoğlu, Türkler Babalık ve Meryem Aydoğan da resmen aday adayı oldular. Pazartesi sona erecek ankette ise halkın tercihi farklı oldu. Siyasi kulislerde isimleri aday adaylığı için geçen ve başvuru yapması beklenen Hüseyin Yıldız, Ömer Özbek ve Abil Gündoğdu en çok oyu alırken, CHP'de Gökhan Sipahioğlu, Mehmet Can Karagöz ve Ali Takavüt, İyi Parti'de ise Levent Dim, Hacı Mevlüt Zavlak ve Cahit Kocabeyoğlu halktan en çok oyu alan isimler oldu.

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Anahtar Kelimeler:
24 Haziran Genel SeçimleriAK Parti
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