İşte Alanya'da meclis adayları

Alper KUTAY

SEÇİMİN iki favori adayı Adem Murat Yücel ile Abdullah Sönmez, bugün Alanya İlçe Seçim Kurulu’na verilecek listeler için haftalardır neredeyse 7/24 mesai yaptı. Alanya Belediye Meclisi listelerinin Alanya İlçe Seçim Kurulu’na teslimi için bugün saat 17.00’de süre dolarken, Alanya'da siyasi partilerin meclis listelerinin şekillendiği öğrenildi. 31 Mart Yerel Seçimleri’ne 40 gün kala, Alanya'da gözler belediye başkan adaylarının meclis listelerine çevrildi. Alanya Belediye Başkan Adayları bir taraftan seçim çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da belediye meclis listesini hazırlıyor. Listeler bugün İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek, kesin listeler ise 3 Mart’ta kamuoyuna açıklanacak. Siyasi dengelerin ise listeler kamuoyuna açıklandıktan sonra değişeceği ifade ediliyor.

YÜCEL LİSTEYİ FERMUAR’A GÖRE YAZACAK

Ak Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel olurken, Cumhur İttifakı’nın meclisinin fermuar sistemiyle yazılması kesinleşti. MHP İlçe Teşkilatı'na 50'nin üzerinde belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvurusu yapılırken, Başkan Yücel'in meclis listesi de yavaş yavaş son şeklini alıyor. Daha önce Alanya Belediye Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Tunahan Kasapoğlu, Mehmet Kula ve Adem Er'in yanı sıra mevcut belediye meclis üyeleri Melike Nazifoğlu, Mehmet Ali Tekin, Kerim Ertekin, Mustafa Toksöz ve Fahri Baysal ile yola devam edileceği konuşuluyor.

MHP’DE BOL ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU VAR

Meclise yeni girmesi beklenen isimlerin ise; Konaklı eski Belediye Başkanı Ali Şahin'in avukat kızı Emel Şahin Babaoğlu, Hüseyin Görgülü, Kerim Ünlü, Fevzi Alattinoğlu, Dilaver Çekiç, İsmail Demir, Kayhan Balta, Mustafa Sünbül, Murat Çetinkaya, Fatma Özkan İşbitirici, Ahmet Batuhan Burakçin, Özlem Payalıoğlu, Mehmet Ali Görmez, Abdurrahman Genç, Tuncay Sarmaz, Mustafa Durusoy, Gölgen Uğur, Ahmet Sezer, Murat Kiriş, Ali Uğur ve Ali Sakar olduğu ifade ediliyor. Ak Parti'den ise ALTAV Başkan Yardımcısı da olan Şükrü Cimrin ve Mustafa Keşoğlu’na mecliste yeniden görev verilmesi beklenirken, Türkler Mahallesi’ndeki Lonicera Otel’in sahibi Uğur Sipahioğlu’nun yeğeni olan ve halen Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun yönetiminde görev alan Hasan Sipahioğlu’nun da listeye gireceği gelen bilgiler arasında. Bu arada Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kiriş ve yönetimde görev alan partinin emektar isimlerinden Serdar Sönmez’in yüzde 99 meclis üyesi adayı yapılacağı öğrenildi. Ak Parti’de Kemal Tongur, Erkan Cebeci ve Tuğçe Şahin de resmen aday adaylığı başvurusu yapan diğer isimler.

LİSTEYİ SÖNMEZ-APAYDIN-ÇORBACI HAZIRLADI

Millet İttifakı cephesinde ise Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez'in meclis üyeleri İyi Parti çatısı altında toplanacak. Fermuar sisteminin uygulanacağı meclis üyelikleri için CHP’de 17 kişinin Alanya Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olmak amacıyla resmen başvurdukları öğrenildi. Halen mecliste görev alan ve Belediye Meclisi’nde CHP’nin grup sözcüsü olan Avukat Erdoğan Toktaş’ın listeye girmesine kesin gözüyle bakılırken, ADASA Yapı’nın patronu İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu dün yaptığı açıklamada, yoğun işleri nedeniyle listeye girmeyeceğini bildirdi. Millet İttifakı’nın listesinde ayrıca; Yılmaz Bağışlar, Nazmi Zavlak, Emine Keyaoğlu, Engin Alataş, Hüseyin Şahin, Levent Eren, Bengisu Yalı, Ali Hancı, Ali Sönmez, Hüseyin Yaman, Gökhan Sipahioğlu, Nefise Develioğlu, İbrahim Aksu, Serkan Salvur ve Pınar Vural’ın da olduğu gelen haberler arasında.

İYİ PARTİ’DE 20’NİN ÜZERİNDE İSİM VAR

Öte yandan 20'nin üzerinde Alanya Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı başvurusu alan İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, seçimi kazanabilecekleri en iyi listeyi oluşturmaya çalışıyor. İyi Parti’de Alper Kan, Didem Dim Özaltın, Fikret Arık, Hüseyin Karakulak, Adnan Akay, Zihni Yayla, Şefik Bahçe, Mustafa Yüksel, Zehra Kocabeyoğlu ve Nevzat Şen de resmen başvuru yaptı. Gelen kulis bilgilerine göre, 24 Haziran seçimlerinde Antalya Milletvekili Adayı olan Meryem Aydoğan'a listede yer verilecek. Öte yandan Millet İttifakı’nın listesine girmeleri beklenen Serdar Uygun, Ali Kamburoğlu ve Raşit Sadullahoğlu’nun hafta başında işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek listeye girmeme kararı almışlardı. Bu arada Alanya Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Mehmet Kural, Eray Erdem, Erkan Demirci ve Mustafa Aras aday olmayacaklarını ilan ederek partilerinden istifa etmediler.